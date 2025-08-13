La Policía Local sorprende a dos menores haciendo pintadas
Los agentes acudieron tras una llamada vecinal, denunciaron a los jóvenes y requisaron 19 botes
Redacción
Ourense
La Policía Local de Ourense ha denunciado a dos jóvenes por realizar pintadas en los bajos de un inmueble en la Avenida do Regato, a la altura del número 6, en la zona de Mariñamansa. Fueron sorprendidos por los agentes la madrugada del lunes al martes.
Tras recibir un aviso por parte de los vecinos de la zona, efectivos de la Policía Local de Ourense se acercaron sobre la 1.05 horas de la noche al inmueble, y sorprendieron a dos jóvenes de 17 años, menores, que estaban realizando pintadas en el bajo. Los policías municipales incautaron a los dos varones un total de 19 botes de pintura que llevaban y los denunciaron por la infracción cometida mediante este acto vandálico.
