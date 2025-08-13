Un monstruo de fuego en las aldeas: «Pensamos que no lo contábamos»

La cordillera de fuego que corre por la sierra del Macizo Central de Ourense, devorando la vegetación en parajes naturales que han pasado de la postal al infierno, arrasando el medio, matando animales y poniendo en peligro a vecinos y a trabajadores de extinción, cuenta por miles el balance de hectáreas calcinadas y también ha causado daños en propiedades. Algo ha roto, además, en el alma de quienes habitan aún este rural de montaña, cada vez más vacío, afectado por la despoblación y el abandono, donde el fuego aumenta el agravio.

Alba Rodríguez, una diseñadora gráfica y directora de arte de 24 años, vive en A Coruña durante el resto del año. Estos días estaba pasando un tiempo de vacaciones en Parada Seca, en Chandrexa de Queixa. En este municipio con menos de medio millar de habitantes del interior más interior de Galicia, la destrucción del fuego alcanza dimensiones gigantescas. La madrugada del martes al miércoles, esta joven y otros vecinos, algunos nonagenarios —la media de edad en el concello supera los 63 años—, plantaron cara a las llamas con los medios de los que disponían en casa, como pudieron. «Había muchísima cantidad de viento y las llamas estaban por encima de la montaña. Nos cansamos de llamar a emergencias. Pasó un coche y nos dijo que igual en unas horas se volverían a pasar, y que nos avisarán con tiempo para evacuarnos, pero aquí no vino nadie», relata.

«Cuando llegaron, ya habíamos apagado entre mi abuelo, yo y un señor mayor de 90 años, con mangueras y cubos. Hubo un punto en el que, cuando llegaron las llamas, que rodeaban la casa y no había manera de salir, pensamos todos que no lo contábamos», añade, y la emoción la para. Al menos una vivienda de la aldea ha ardido por completo. «Cuando llegaron los de emergencias ya no pudieron hacer nada», enlaza Alba. Una vez presentes trabajaron para contener la lengua de fuego que ascendía pueblo arriba.

Una casa arrasada por el fuego en Parada Seca, en Chandrexa de Queixa. / BRAIS LORENZO

En Pareisás, en el municipio de Trives, donde la noche del martes al miércoles también fue larga y peligrosa, Montse Domínguez se rompe al contar cómo lo vivió. «O lume tiña chegado algunha vez, pero nunca desta maneira. Ardeu todo. É unha cousa que non ten explicación. Cando parecía que o tiñamos controlado no alto, o aire levouno para todos lados e volveu escapar», relata. Entre los vecinos, en equipo, trabajaron para intentar salvar a los animales y minimizar el peligro para las personas. Las llamas devoraron en esta localidad una nave, cuenta la vecina.

Montse Domínguez, en Pareisás (Trives), exhausta y desolada por el incendio. / BRAIS LORENZO

Francisco González lleva dos años jubilado tras haber trabajado en Barcelona como taxista. En Pena Petada (Trives) todo empeoró a partir de media tarde, este martes. «A las siete y media vimos que el fuego venía arrasando la cordillera, pero pensamos que, en principio, sería para largo, porque todavía se veía muy lejos», comienza.

«Pero empezó a correr y en dos horas ya estaba aquí encima, a 200 metros. Sobre las once u once y media nos mandaron salir a todos, nos desalojaron», completa. Dos jóvenes militares de la UME se quedaron en la aldea, con el monstruo de fuego cerniéndose. «Nos dijeron que intentarían hacer todo en la medida de sus posibilidades, que eran pocas, porque tenían pocos medios», recuerda Francisco.

Un ganadero avanza con caballos por un paisaje arrasado por el fuego en Manzaneda. / BRAIS LORENZO

«Estos son incendios hechos a conciencia, totalmente provocados»

«Es un desastre total», dice sobre el estado de emergencias que padece la provincia de Ourense por la amenaza del fuego. «Estos son incendios hechos a conciencia, totalmente provocados», asume, pero añade más contexto a su visión de este grave problema: «El monte está abandonado, ahora no es como antes, cuando la gente tenía lo de casa bien arreglado, pero ahora no y pasa lo que estamos viendo. Si no pasa este año pasará el que viene», lamenta.

Los vecinos actúan con cubos y mangueras para hacer frente al fuego. En la imagen, dos mujeres en Pena Petada, Trives. / BRAIS LORENZO

Él y otros vecinos dan testimonio del efecto de la despoblación y el abandono, factores que propician el avance de las llamas en un terreno en el que la orografía, la meteorología y la simultaneidad de focos causan descontrol. «En el pueblo antes había 25-28 personas y ahora quedan 5, más algunos que venimos el fin de semana o ahora en agosto. Estas aldeas están totalmente abandonadas». Y el fuego se aprovecha del olvido.