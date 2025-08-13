El Hospital de Ourense incorpora por primera vez a un médico residente militar
El hombre se forma en el servicio de anestesia y reanimación
E. P.
El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) ha incorporado por primera vez en su historia a un médico residente militar en el servicio de anestesia y reanimación.
Según ha informado el área sanitaria en un comunicado, la presencia de este residente, que tiene el empleo de teniente médico, refuerza el carácter docente del hospital y representa un ejemplo de cooperación entre instituciones civiles y militares para garantizar una formación médica de alta calidad, con un enfoque integral y multidisciplinar.
En ese contexto, el CHUO fue seleccionado como centro colaborador para la formación de un residente militar en anestesiología y reanimación, una especialidad clave tanto en el ámbito civil como militar.
