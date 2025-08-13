Los heridos graves en el incendio de Oímbra se vieron atrapados en un camino por dos fuegos
No estaban de turno en el momento de los hechos
Ardía cerca de la casa de unos amigos
Los heridos ayer en el incendio de Oímbra continúan ingresados en la Unidad de Quemados de A Coruña, muy graves, pero avanzando favorablemente. Se trata de un joven de 18 años de Oímbra y dos de Verín de 23 y 26 años. Estaban haciendo el verano en la brigada del concello.
Según otro bombero forestal que estaba en el lugar de los hechos, los jóvenes no estaban de servicio en el momento de la incidencia. Sin embargo, al ver que las llamas se acercaban a la casa de unos conocidos, fueron a intentar apaciguar.
Al parecer, se introdujeron en un camino y el fuego los rodeó por ambos lados. Se quedaron atrapados en medio e inevitablemente se quemaron al salir de allí. Dos lo hicieron por su propio pie, un tercero (el más grave) tuvo que ser arrastrado, semiinconsciente.
Todos ellos sufrieron quemaduras de tercer grado e intoxicación por inhalación de humo. El de 18 años tiene una afectación del 40% de la superficie corporal quemada y los otros dos del 15%.
