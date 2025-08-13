El espacio renovado para analíticas de sangre realiza 280 extracciones al día

En los boxes atienden, con un ritmo continuado, a los pacientes que acuden al hospital de Ourense para una extracción de sangre establecida por sus médicos para un control analítico. El servicio se ha renovado tras unas obras de reforma. Cuenta con un acceso independiente y un circuito propio y ágil para entrar, dispone de sala de espera, seis puestos para extracciones, uno para pacientes pediátricos y dos para las pruebas específicas que requieren un tiempo de reposo. Las instalaciones, renovadas, se encuentran en la planta -1 del Hospital Santa María Nai.

Sala de espera de la unidad. | Iñaki Osorio

«Se ha producido una mejora en cuanto a la amplitud de espacios, confort y accesibilidad. Supone una mejora en la organización de las agendas, puesto que será necesario acudir con cita previa para evitar esperas. Si alguien acude sin cita también será atendido, si es posible, después de las 11.30 horas, o bien se le citará para otro día», expone el enfermero José Luis Bernárdez, el supervisor de Hemoterapia del hospital de Ourense. En la sala de extracciones del CHUO se realiza una media de 280 extracciones cada jornada, en horario de atención de 8 a 15 horas.

El enfermero supervisor Bernárdez. | Iñaki Osorio

En el servicio trabajan cinco enfermeras, el supervisor, un técnico superior de laboratorio, tres administrativas así como un celador. «Una vez que se realizan las extracciones, las muestras son llevadas al laboratorio central, que está en la planta -1 del edificio Xeral, donde son analizadas posteriormente». El tiempo de espera para conocer los resultados depende del tipo de parámetros que se solicita en la analítica. «Hay algunas pruebas que van a laboratorios externos, que se demoran más. Si no, si es una analítica normal, en dos o tres días, el médico puede ver el resultado en el Ianus», completa.

Otras mejoras en la zona

El nuevo espacio renovado cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados y agrupa, en una sola unidad, las salas de extracciones de sangre, incluida la que antes funcionaba en el edificio Cristal, el de «la residencia», como la conocen los ourensanos. La reforma del punto unificado de extracciones de sangre ha conllevado la renovación total de las instalaciones anexas, con una reforma integral de la entrada lateral de acceso al edificio del Nai, así como la humanización de los pasillos, la adaptación de los aseos, las salas de espera y los espacios comunes.

La superficie total de actuación asciende a 620 metros cuadrados. Las obras tuvieron una duración de dos meses. Las instalaciones usadas de forma provisional se cerraron anteayer. Este martes por la mañana entró en servicio la unidad en su ubicación renovada.

El área sanitaria de la provincia de Ourense destaca, además, que para humanizar los espacios de atención se han instalado en las paredes varias composiciones fotográficas efectuadas por Gabriel Fidalgo, celador del hospital de Ourense, que ha cedido varias de sus obras para la decoración de la zona del pasillo principal, así como también de los boxes de pruebas especiales y de la sala para los pacientes pediátricos.