Detenido por tocamientos a tres mujeres vulnerables a las que ofreció empleo y citó en una nave

Agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Ourense de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Celanova como presunto autor de tres delitos de agresión sexual. El instituto armado ha bautizado esta operación como ‘Predator OU’. Presuntamente, este hombre ofrecía a víctimas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad —mujeres extranjeras en situación irregular en España— un trabajo en labores de limpieza a través de plataformas de Internet.

Según indica la Guardia Civil de Ourense, después de citarlas en una nave para realizar una supuesta entrevista previa a la incorporación al empleo, el presunto agresor sexual efectuaba tocamientos a las mujeres víctimas sin que ellas prestasen su consentimiento.

Las diligencias de este caso corresponden al juzgado de instrucción de la comerca de Celanova. Agentes de la Guardia Civil condujeron al detenido ante la autoridad quien, tras el paso a disposición y la comparecencia, decidió dejar en libertad a este hombre, según el instituto armado.