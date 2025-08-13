Detenido por tocamientos a tres mujeres vulnerables a las que ofreció empleo y citó en una nave

El presunto agresor sexual publicitó en internet puestos de limpieza para captar a las víctimas, en situación irregular, y a las que agredió sexualmente durante las entrevistas

Quedó en libertad en el juzgado

La Guardia Civil conduce al juzgado al presunto agresor sexual detenido en Celanova. | GC

La Guardia Civil conduce al juzgado al presunto agresor sexual detenido en Celanova. | GC

R. O.

Ourense

Agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Ourense de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Celanova como presunto autor de tres delitos de agresión sexual. El instituto armado ha bautizado esta operación como ‘Predator OU’. Presuntamente, este hombre ofrecía a víctimas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad —mujeres extranjeras en situación irregular en España— un trabajo en labores de limpieza a través de plataformas de Internet.

Según indica la Guardia Civil de Ourense, después de citarlas en una nave para realizar una supuesta entrevista previa a la incorporación al empleo, el presunto agresor sexual efectuaba tocamientos a las mujeres víctimas sin que ellas prestasen su consentimiento.

Las diligencias de este caso corresponden al juzgado de instrucción de la comerca de Celanova. Agentes de la Guardia Civil condujeron al detenido ante la autoridad quien, tras el paso a disposición y la comparecencia, decidió dejar en libertad a este hombre, según el instituto armado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
  2. «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña
  3. Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente
  4. Los tejados que conquistan Ourense
  5. Muere un motorista de 38 años tras salirse de la vía en Oímbra
  6. El fuego cerca Manzaneda: niños y monitores de un campamento pasarán la noche confinados en el complejo
  7. El «rianxo» se apaga, sin obras y con la marcha de las clásicas vendedoras
  8. Un narcotraficante condenado a 7 años de cárcel y fugado de la justicia se ocultaba en el municipio ourensano de Coles

Los heridos graves en el incendio de Oímbra se vieron atrapados en un camino por dos fuegos

Los heridos graves en el incendio de Oímbra se vieron atrapados en un camino por dos fuegos

Carta desde Monterrei a unos presuntos captores: «Sé que Niebla y Trueno han sido secuestrados y que están en Portugal»

Carta desde Monterrei a unos presuntos captores: «Sé que Niebla y Trueno han sido secuestrados y que están en Portugal»

Detenido por tocamientos a tres mujeres vulnerables a las que ofreció empleo y citó en una nave

Detenido por tocamientos a tres mujeres vulnerables a las que ofreció empleo y citó en una nave

El mapa de los incendios en Galicia: Ourense acapara el 80% de las más de 14.300 hectáreas arrasadas

El mapa de los incendios en Galicia: Ourense acapara el 80% de las más de 14.300 hectáreas arrasadas

Final feliz tras el temor por el fuego a las puertas del campamento: "No pegamos ojo en toda la noche"

Final feliz tras el temor por el fuego a las puertas del campamento: "No pegamos ojo en toda la noche"

DIRECTO | El incendio en A Mezquita cierra el acceso a Galicia en coche y tren desde el Padornelo

DIRECTO | El incendio en A Mezquita cierra el acceso a Galicia en coche y tren desde el Padornelo

El bombero herido que estuvo tres horas cabeza abajo esperando por el helicóptero en Maceda: «Pensaba que ya no saldría con vida»

El bombero herido que estuvo tres horas cabeza abajo esperando por el helicóptero en Maceda: «Pensaba que ya no saldría con vida»

Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda

Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda
Tracking Pixel Contents