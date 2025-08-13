Desalojos por el fuego: 47 mayores evacuados de un geriátrico en A Mezquita y 25 de Chandrexa de Queixa

Cuarenta y siete mayores de un geriátrico de A Mezquita, evacuados el martes por la proximidad de un incendio, están en una residencia de A Arnoia, a la que fueron trasladados en ambulancias. La conselleira de Política Social, Fabiola García, estuvo este miércoles con ellos. Ambos centros son gestionados por la Fundación San Rosendo.

La Xunta tiene 220 plazas en Ourense para situaciones de emergencia. Un total de 25 grandes dependientes de un centro de Chandrexa, con 70 plazas, fueron llevados este miércoles a una instalación en Ourense, confirma la consellería.