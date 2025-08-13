Adxudican a reforma da estrada entre Barxa, en Barbadás, e Vistafermosa
A obra de rehabilitación custará 93.000 euros, cun prazo de execución dun mes
REDACCIÓN
O Concello de Barbadás vén de adxudicar por un importe total de 92.908,64 euros a obra de rehabilitación de firme da estrada que une o núcleo de Barxa, en Piñor, co barrio de Vistahermosa, na cidade de Ourense. A intervención será realizada pola empresa Extraco e arrancará durante o mes de setembro, cun prazo de execución dun mes.
Actualmente, a estrada presenta un firme totalmente esgotado e numerosas irregularidades que cómpre corrixir, tal e como sinala Victoria Morenza, tenente alcalde e concelleira de Vías e Obras. O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, destaca a rehabilitación como «prioritaria», dado o elevado tráfico deste vial.
«Esta vía serve como acceso a Ourense desde unha das parroquias máis grandes de Barbadás, e precisamente serve para desafogar outros viais de acceso á capital, diversificando así a mobilidade»·, apunta o rexedor.
O tramo a rehabilitar comeza nas inmediacións da igrexa de San Lourenzo de Piñor e ten unha lonxitude de 1.140 metros, ata o límite do concello de Ourense. O ancho medio é de 5,50 metros, con algunhas zonas que presentan sobreanchos.
A intervención incluirá a limpieza de cuneta, fresado da superficie existente, rega de adherencia, pintado das marcas viarias ou levantamento de dous reductores de velocidade de 3 metros, entre outras melloras.
- Los tejados que conquistan Ourense
- Muere un motorista de 38 años tras salirse de la vía en Oímbra
- La «laboriosa» fase inicial de la reforma de la estación de Ourense avanza: «Es un desafío técnico»
- El «rianxo» se apaga, sin obras y con la marcha de las clásicas vendedoras
- Una cordillera de fuego asola el Macizo Central y la provincia de Ourense sufre de norte a sur
- El rastro de sangre lleva a la Policía al escondite de dos ladrones que fracturaron el cristal de un restaurante con una alcantarilla
- BravasFest: cuando ellas conquistaron el escenario
- Maceda arde en un incendio con 6 focos en el que la Xunta ve «intencionalidad»