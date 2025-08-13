Adxudican a reforma da estrada entre Barxa, en Barbadás, e Vistafermosa

A obra de rehabilitación custará 93.000 euros, cun prazo de execución dun mes

Estado actual da estrada, deteriorado. | FdV

Estado actual da estrada, deteriorado. | FdV

REDACCIÓN

Ourense

O Concello de Barbadás vén de adxudicar por un importe total de 92.908,64 euros a obra de rehabilitación de firme da estrada que une o núcleo de Barxa, en Piñor, co barrio de Vistahermosa, na cidade de Ourense. A intervención será realizada pola empresa Extraco e arrancará durante o mes de setembro, cun prazo de execución dun mes.

Actualmente, a estrada presenta un firme totalmente esgotado e numerosas irregularidades que cómpre corrixir, tal e como sinala Victoria Morenza, tenente alcalde e concelleira de Vías e Obras. O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, destaca a rehabilitación como «prioritaria», dado o elevado tráfico deste vial.

«Esta vía serve como acceso a Ourense desde unha das parroquias máis grandes de Barbadás, e precisamente serve para desafogar outros viais de acceso á capital, diversificando así a mobilidade»·, apunta o rexedor.

O tramo a rehabilitar comeza nas inmediacións da igrexa de San Lourenzo de Piñor e ten unha lonxitude de 1.140 metros, ata o límite do concello de Ourense. O ancho medio é de 5,50 metros, con algunhas zonas que presentan sobreanchos.

A intervención incluirá a limpieza de cuneta, fresado da superficie existente, rega de adherencia, pintado das marcas viarias ou levantamento de dous reductores de velocidade de 3 metros, entre outras melloras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents