Las Xornadas de Folclore ofrecen su desfile inaugural

Si las Xornadas de Folclore de Ourense ya resultan de por sí especiales, la de este año lo será mucho más para la organización y los asistentes ya que se cumplen 40 años de una iniciativa que «llena de vida el entorno rural durante diez días».

El grupo representante de Chile. | Iñaki Osorio

Esas fueron las declaraciones el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, quien recibió a los países participantes de este año para ofrecer su tradicional desfile inaugural portando sus banderas como cada año, a excepción de Filipinas, ya que el grupo, por motivos de horario de llegada, no pudo estar presente aunque sí mostraron la bandera.

Algunos de los artistas ucranianos. | Iñaki Osorio

Debido a las obras del Teatro Principal —espacio donde suele realizarse dicho desfile —los artistas fueron recibidos en el centro cultural Marcos Valcárcel. Allí, grupos procdentes de Chile, Ucrania, Irlanda del Norte Georgia y Argentina ofrecieron a los asistentes este desfile con sus trajes tradicionales pertinentes, siendo la antesala de unas jornadas que invadirán toda la provincia de Ourense con espectáculos de música y danza completamente gratuitos.

La edición durará hasta el próximo 21 de agosto, y contará conlos grupos Huayra Muyoj de Argentina; Ballet Folklórico Municipal de Rancagua de Chile; Phicas of BC de Filipinas; Royal Tara Dance Academy de Irlanda del Norte; Folk Dance Ensemble Volynianka de Ucrania y Tsumu de Georgia por 16 localidades ourensanas en horarios de 20:30, 22:30 y 23:00 horas.

La primera cita será hoy martes a las 20:30 horas, en la Plaza de la Constitución de Bande, con los grupos de Chile, Irlanda del Norte y Georgia. El segundo encuentro será en el Campo da Barreira de Allariz, a partir de las 22:30 horas, con Argentina, Filipinas y Ucrania.

Organizan la Diputación de Ourense , a través del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, y la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud.