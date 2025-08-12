Verín invirtió 20 millones en diez años en infraestructuras y espacios públicos

El gobierno municipal de Verín cumple este verano diez años al frente del Concello. En el pleno celebrado este lunes, el alcalde, Gerardo Seoane, hizo un balance de las inversiones realizadas durante esta década, que cifró en más de 20 millones de euros, centradas en mejoras de la trama urbana, infraestructuras y servicios. La sesión aprobó varias medidas económicas, como una modificación de crédito para saldar deudas municipales y reordenar los proceso administrativos. Seoane subrayó que el balance contable del Concello de Verín pasó de los 43 millones de euros de 2015 a los 66 millones de la actualidad, «un incremento de actividades e de patrimonio de todos os veciños de Verín en zonas verdes, espazos públicos e infraestruturas», subraya el regidor. La inversión de la última década, a una media de 2 millones de euros por año, ha permitido aumentar la superficie de zonas verdes en casi 25 hectáreas. También se humanizaron y renovaron más de 30 kilómetros de viales. La tasa de endeudamiento del Concello está en el 50%, sin que se hayan subido tasas ni impuestos, recalca Seoane.