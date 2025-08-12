Sesenta desalojados en el geriátrico de A Mezquita por la cercanía de las llamas
Fueron trasladados al centro de salud y a la Casa del Concello
Un virulento incendio forestal en el concello ourensano de A Mezquita, declarado en la parroquia de Esculqueira, obligó a desalojar a unas sesenta personas desde un geriátrico de la localidad. Fueron trasladadas, en un primer momento, al centro de salud y, ante el riesgo por la cercanía del fuego, confinados con posterioridad en la propia Casa del Concello.
