Sesenta desalojados en el geriátrico de A Mezquita por la cercanía de las llamas

Un virulento incendio forestal en el concello ourensano de A Mezquita, declarado en la parroquia de Esculqueira, obligó a desalojar a unas sesenta personas desde un geriátrico de la localidad. Fueron trasladadas, en un primer momento, al centro de salud y, ante el riesgo por la cercanía del fuego, confinados con posterioridad en la propia Casa del Concello.