El Sergas garantiza la atención a niños y bebés en Ribadavia

redacción

Ourense

«A atención pediátrica no centro de saúde de Ribadavia está totalmente garantida coa presenza permanente das dúas pediatras e dunha enfermeira especialista en pediatría, que ofrecen cobertura asistencial aos nenos e nenas da comarca do Ribeiro durante todo o ano», dice el área sanitaria. En verano, por las vacaciones, una «reordenación» posibilita la cobertura en verano. Con un matiz: «Tan só no período no que unha das profesionais está de vacacións, a outra pediatra realiza a súa xornada ordinaria no centro de saúde de Ribadavia e desprázase, dous días á semana, en media xornada, ao centro de saúde de Coles para atender a demanda asistencial desa zona. En todo caso, nese breve período, a cobertura asistencial permanente no centro de saúde de Ribadavia está totalmente garantida coa presenza constante dunha enfermeira especialista en pediatría, profesional altamente cualificada».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents