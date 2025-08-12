El Sergas garantiza la atención a niños y bebés en Ribadavia
redacción
«A atención pediátrica no centro de saúde de Ribadavia está totalmente garantida coa presenza permanente das dúas pediatras e dunha enfermeira especialista en pediatría, que ofrecen cobertura asistencial aos nenos e nenas da comarca do Ribeiro durante todo o ano», dice el área sanitaria. En verano, por las vacaciones, una «reordenación» posibilita la cobertura en verano. Con un matiz: «Tan só no período no que unha das profesionais está de vacacións, a outra pediatra realiza a súa xornada ordinaria no centro de saúde de Ribadavia e desprázase, dous días á semana, en media xornada, ao centro de saúde de Coles para atender a demanda asistencial desa zona. En todo caso, nese breve período, a cobertura asistencial permanente no centro de saúde de Ribadavia está totalmente garantida coa presenza constante dunha enfermeira especialista en pediatría, profesional altamente cualificada».
