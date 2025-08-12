Alfonso Rueda: «La mano de los incendiarios está detras de muchos fuegos»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, así como la responsable de Medio Rural, María José Gómez, comparecieron este martes en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Ourense ante la grave situación de la provincia, amenazada por las llamas en casi todo su territorio.

La declaración de situación 2 en el conjunto de la provincia «permite actuar con la mayor agilidad posible», facilitar el intercambio de medios entre distintas zonas y recabar el apoyo de las distintas administraciones, introduce el titular de la Xunta, que pone en valor el trabajo de los profesionales de extinción y desea la recuperación «cuanto antes» de los tres brigadistas municipales de Oímbra heridos durante un operativo de extinción, con dos quemados, uno de ellos más grave, y otro que se quedó semiinconsciente.

Trabajadores del centro de coordinación. |

«La climatología que estamos teniendo no ayuda nada, con altas temperaturas y rachas de viento muy fuertes en algunos de los incendios», asume Rueda. Las previsiones no son favorables, por lo que la situación de máxima alerta continúa. «Vamos a seguir trabajando el tiempo que haga falta. Hacemos un llamamiento a la prudencia y la máxima precaución», subrayó el presidente. Además, el responsable autonómico incidió en la acción intencionada que, según las autoridades, está detrás de varios de los grandes fuegos de estos días.

«La mano de los incendiarios está en muchos casos detrás. Hacemos la misma advertencia: perseguiremos hasta el final e intentaremos dar con todos aquellos que están provocando incendios», afirmó Rueda.

El presidente de la Xunta confirmó este martes que, en varios de los principales frentes de fuego registrados en la provincia de Ourense, se han producido situaciones de emergencia. Ha sido necesario realizar desalojos y confinamientos de la población en distintos puntos, como por ejemplo trasladar a unas sesenta personas de un geriátrico de A Mezquita, así como en la estación invernal de Manzaneda.

En A Mezquita y Cualedro ha sido necesario cortar, en distintos puntos, la autovía A-52, por la proximidad a la calzada de fuego y humo. Hubo retenciones kilométricas por esta incidencia. El tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia, en ambos sentidos, estuvo interrumpido durante horas por el peligroso incendio registrado entre San Cibrao y Ourense. «Las tareas de extinción y la seguridad son lo primero», dice el titular de la Xunta, que, en su intervención desde el CECOP, agradeció el esfuerzo de los efectivos del servicio de extinción y de los distintos cuerpos de emergencias de las administraciones implicadas, de la estatal y autonómica, a las locales y provinciales.