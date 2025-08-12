El «rianxo» se apaga, sin obras y con la marcha de las clásicas vendedoras

Los mismos techos de amianto desvencijado, material prohibido desde hace años por la UE pues es dañino para la salud; el suelo minado de socavones de hormigón destrozado; antiguos kioscos de venta que no se reparan y ahora, además, la desaparición de un símbolo del mercado número 1 de Ourense: las vendedoras llamadas popularmente «rianxeiras», la mayoría ya muy mayores, que daban color y humanizaban con sus cestas y sus productos cultivados en las huertas limítrofes los aledaños de la plaza de As Burgas.

El puesto de Ibrahim y Baye, uno de los que resiste. | Iñaki Osorio

Es la postal de un lunes del mes de agosto en la zona «rianxo» de la plaza de abastos de As Burgas, en Ourense, en la que han ido desapareciendo estas vendedoras sin puesto, que acudían solo con sus cestas, y casi patrimonio inmaterial de una cultura propia.

Foto de archivo de las antiguas «rianxeiras». | C. Peteiro

Ayer no quedaba ya ninguna. Han desaparecido de ese enclave que formaba parte de sus vidas mujeres como Pepita, que llevaba más de 50 años vendiendo sus productos en esta zona del «rianxo», Luisa, Felisa y al menos media docena de mujeres de distintas edades que, por enfermedad o edad y sobre todo por cansancio, se han ido sin ver cumplido su sueño.

Un sueño que reivindicaban en un reportaje para FARO tras la pandemia: «Nos gustaría ver esto reformado antes de jubilarnos», señalaban entonces, al tiempo que reclamaban «que no nos abandonen». Pero la edad y el propio abandono del entorno las ha obligado a ellas a abandonar.

Pablo Rodríguez es uno de los que resiste. Lleva ya, pese a su juventud, muchos años con su puesto de frutas y hortalizas, el único que permanecía abierto ayer en la parte inferior del «rianxo» de la plaza de abastos de As Burgas.

«Nos echa el sistema»

«Las echó en muchos casos la edad, alguna cayó enferma, pero sobre todo el sistema, pues pagamos para estar aquí y, en mi caso, además como autónomo, cuanto más facturas más tienes que pagar», explica Pablo.

Cierto es que el calor no anima a abrir el puesto en ese desalentador escenario urbano desvencijado, cuya reforma ha quedado por ahora al margen de la del edificio civil de la plaza de abastos de As Burgas ya casi rematado pero aún cerrado desde 2018.

«Nos controlan en todos los aspectos y por todo. Ni que fuéramos una mafia. Los pequeños somos los que mantenemos este sistema. Nosotros pagamos, y bien aunque diga el alcalde lo contrario, por estar en esta zona de la plaza», explica Pablo.

«Tenemos que hacer muchas horas para que el negocio funcione; cierto es que siguen llegando clientes que valoran la calidad de nuestros productos, algo que el sistema actual no apoya», indica.

Según este joven comerciante, «al final da la impresión que nos quieren a todos comiendo lo mismo, y no que comamos productos de calidad, cuando en Ourense aún somos privilegiados porque la gente informada aún puede elegir y venir a la plaza a comprar calidad», asegura.

La única persona que acompañaba ayer a Pablo en ese «rianxo» vacío era Carmen, su tía. «Yo estoy aquí hace ya muchos años apoyándolo. Mi madre ya trabajó aquí hace más de 40 años y esto no tiene nada que ver con lo que era. Nuestro puesto sigue siendo fuerte, porque sigue llegando gente que valora estos productos de calidad», explica Carmen.

«Las echamos de menos»

Mientras, Ibrahim y su hermano Baye, ambos senegaleses que llevan desde hace años un puesto de frutas en el que comenzaron como empleados, afirman que también echan de menos a esas vendedoras que eran como «abuelas», pues «colaboramos incluso cuando a algunos nos faltaba algún producto».

El puesto de Baye e Ibrahim está a la entrada, en la parte superior de la carretera y hasta su desaparición paulatina, estas populares vendedoras del ‘rianxo’» compartían casi espacio con ellos. Estos vendedores senegaleses resisten porque «pasamos también muchas horas aquí, y no nos limitamos a esto; también vamos a ferias donde llevamos pan, rosquillas; buscamos otras vías».

Afirman que «el alcalde es cliente nuestro, tanto en la plaza como cuando nos ve en ferias. Es un cliente habitual y nos llevamos bien con él. Suponemos que hace lo que puede, pero a nosotros nos gustaría que esto se arregle, porque querríamos seguir trabajado siempre aquí; nos gusta este ‘rianxo’», dice Baye.

En estos momentos, la propia Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos, los que se ubicarán cuando remate la obra en el edificio civil remodelado, ya han incluido de forma reiterada que la plaza reabra con un «rianxo» también remodelado.