Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente

La imagen es impactante. La autovía de las Rías Baixas, vacía en sentido Zamora, y colapsada de vehículos en sentido Vigo. Las fotos que ilustran esta información han sido tomadas a un kilómetro del túnel de A Canda, en el concello de A Mezquita (Ourense).

Emergencias 112 informa que a estas horas la A-52 se encuentra cortada en los puntos quilométricos 114 (A Mezquita, dirección Vigo), 120 (Cualedro, dirección Benavente) y 174 (Cualedro, dirección Benavente). La UME ya se ha personado en la zona para intervenir.

Por su parte, televisión autonómica de Galicia informa en sus redes sociales de que «un incendio ha obligado a cortar la circulación por la A-52 entre A Gudiña y la frontera con Zamora». Los informativos de la TVG comparten un vídeo de las llamas acechando esta autovía que une Vigo con Madrid.

Mientras, hacia Castilla y León, la vía está totalmente inutilizada, al otro lado de esa carretera, en los carriles que conectan este límite entre comunidades con la ciudad olívica, se ha formado unas colas kilométricas de vehículos cuyos ocupantes, resignados con este corte de circulación, ya han salido de sus coches para comprobar y ver 'in situ' los motivos de este colapso.

Tráfico retenido en la A-52 sentido Vigo, a la altura de A Canda, por los incendios que asolan Ourense. / Jorge Vellano

Las causas, esas llamas que amenazan a esta autovía, y que solo es uno de los muchos incendios que están arrasando varios puntos del territorio gallego en las últimas horas, centrados sobre todo en la provincia de Ourense.