Alarma en Ourense ciudad: un incendio obliga a desalojar el polígono de Barreiros y corta la circulación del AVE entre Galicia y Madrid
Varios barrios sufrieron cortes de luz
La provincia de Ourense está en Situación 2 de emergencia. Hay incendios en numerosos puntos y de gran magnitud. Desde las 3 de la madrugada arden ya 500 hectáreas en Maceda, en núcelos cercanos a las viviendas. También sigue ardiendo Chandrexa de Queixa, el mayor incendio de este verano, con 3.000 hectáreas perdidas. Ahora, a estos se une otro fuego que, a falta de conocer a cuántas hectáreas afecta, tiene paralizados a los servicios de emergencias de las inmediaciones de la ciudad de Ourense.
Se trata de un fuego en el Polígono de Barreiros. Por el momento permanece en activo, afectando a una zona forestal. Los servicios de emergencias están tratando de contenerlo desde la carretera de Seixalbo. Pero las llamas han avanzado hasta poner en peligro el ámbito industrial por lo que se ha procedido a su desalojo.
Efe
La Xunta ve una "clara intencionalidad" en la mayor parte de los incendios de Galicia
La conselleira de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, ha advertido de la "altísima actividad incendiaria" en Galicia, con cerca de medio centenar de fuegos por día, y la "clara intencionalidad" que hay en la mayor parte de ellos.
Gómez ha admitido, en declaraciones en Cambados (Pontevedra) durante una visita a la cooperativa Horsal, que la situación "es preocupante en Galicia", pero también en "todo el país, por desgracia".
Con todo, dentro de esta "preocupación", ha pedido "calma" y "atender" las indicaciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que ha destacado la "colaboración total entre todas las administraciones".
La titular de Medio Rural ha declarado que en la comunidad autónoma se está registrando "una altísima actividad incendiaria", con "alrededor de 40 o 50 incendios" cada día, de los que solo trascienden los que "evolucionan peor".
En su intervención ante los periodistas ha precisado que, mientras los fuegos de finales de julio se debían a "causas agrícolas", como tareas de desbroce, en las "dos últimas semanas" se percibe "una clara intencionalidad en la mayor parte" de los incendios.
Así, se ha reafirmado en considerar esos incendios como "atentados" porque "una vez" se planta un fuego, este es "incontrolable" y, si es cerca de zonas pobladas, "no hay palabras para calificar las situaciones que se están viviendo" en algunos lugares.
Por eso, defender a las personas y las viviendas, ha dicho Gómez, es la "prioridad".
Ha afirmado también que las investigaciones sobre los fuegos "siempre son más lentas de lo que se desearía", pero van dando sus frutos, con detenciones como las dos de "presuntos incendiarios" que trascendieron la semana pasada en Ourense.
Patricia Casteleiro
Un potente incendio en el polígono de Barreiros cubre el cielo de la ciudad de Ourense
Este mediodía un incendio ocurrido en el polígono de Barreiros ahumó el cielo de la ciudad de Ourense. Por el momento permanece en activo, afectando a una zona forestal. Varios barrios de la ciudad se quedaron sin luz: Mariñamansa, O Polvorín, Posío, O Couto y A Cuña, entre otros. Aunque en la mayoría de las zonas el suministro volvió a los quince minutos.
Al lugar acudieron servicios de emergencia de toda la zona. Según fuentes de estos cuerpos, pudo haberse provocado por el frenado del tren.
Balance de los incendios a las 13:30
Ourense
Activo Maceda-Santiso
Desde as 03.13 horas desta madrugada está activo un lume no concello de Maceda, parroquia de Santiso, no que foi preciso declarar a Situación 2 como medida preventiva, pola súa proximidade aos núcleos de Calveliño do Monte e Santiso. Este incendio, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta unha superficie de arredor de 500 hectáreas. Para a súa extinción mobilizáronse, polo de agora, 10 axentes, 14 brigadas, 6 motobombas, 3 pas, 4 técnicos, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 6 avións.
Activo Chandrexa de Queixa-Requeixo
Continúa activo desde as 15.51 horas do venres o incendio forestal do concello de Chandrexa de Queixa, parroquia de Requeixo, que segundo as últimas estimacións provisionais afecta a arredor de 3.000 hectáreas. Neste lume foi preciso decretar a Situación 2, como medida preventiva, pola súa proximidade a núcleos de poboación.
Para a súa extinción mobilizáronse, ata o momento, 14 técnicos, 51 axentes, 79 brigadas, 40 motobombas, 9 pas, 6 unidades técnicas de apoio, 12 helicópteros e 14 avións. Tamén se incorporaron ás tarefas de extinción efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME).
Activo A Mezquita-A Esculqueira
Desde as 09.42 horas de hoxe está activo un incendio forestal no concello ourensán da Mezqueita, parroquia da Esculqueira, que segundo as últimas estimacións provisionais supera as 20 hectáreas. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 2 axentes, 3 brigadas, 4 motobombas, 1 pa, 1 helicóptero e 4 avións.
Activo Cartelle-Anfeoz
Desde as 18.28 horas de onte está activo un lume no municipio de Cartelle, parroquia de Anfeoz que, segundo as últimas estimacións provisionais rolda as 20 hectáreas de superficie afectada. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 3 técnicos, 9 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 5 helicópteros e 2 avións.
Estabilizado Vilardevós-Moialde
Está estabilizado desde as 10.02 de hoxe martes o incendio forestal do concello ourensán de Vilardevós, parroquia de Moialde. Segundo as últimas estimacións, o incendio, que se iniciou ás 16.05 horas de onte luns, afecta arredor de 40 hectáreas e, polo de agora mobilizáronse na súa extinción 2 técnicos, 5 axentes,11 brigadas, 11 motobombas, 2 pas, 3 helicópteros e 6 avións.
Estabilizado Montederramo-Paredes
Está estabilizado desde as 10.35 horas de hoxe o incendio forestal do concello ourensán de Montederramo, parroquia de Paredes, que se iniciou onte luns ás 04.50 horas e que segundo as últimas estimacións afecta arredor de 120 hectáreas. Para a súa extinción mobilizáronse, polo momento, 2 técnicos, 5 axentes, 10 brigadas, 7 motobombas, 2 pas, 2 unidades técnicas de apoio, 6 helicópteros e 5 avións.
Estabilizado Vilariño de Conso-Mormentelos
Desde as 23.37 horas de onte luns está estabilizado o lume do concello de Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos, que segundo as últimas estimacións provisionais rolda as 180 hectáreas de superficie afectada. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 14 axentes, 18 brigadas, 13 motobombas, 2 pas, 1 unidade técnica de apoio, 2 helicópteros e 4 avións.
Estabilizado Maceda-Castro de Escuadro
Está estabilizado, desde as 23.37 horas do domingo, o incendio do concello de Maceda, parroquia de Castro de Escuadro, que se iniciou o sábado ás 23.19. Na tarde de onte luns houbo unha reactivación deste lume e, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta arredor de 450 hectáreas. Iniciouse en entre cinco e seis puntos case simultáneos, o que apunta cara unha clara intencionalidade. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 5 técnicos, 27 axentes, 42 brigadas, 34 motobombas, 5 pas, 6 helicópteros e 10 avións.
Controlado Verín-Mourazos
Esta controlado, desde as 01.01 horas desta madruraga o incendio forestal do concello ourensán de Verín, parroquia de Mourazos, iniciado ás 13.15 horas de onte luns. A superficie afectada estimada provisional é de arredor de 9 hectáreas e, polo momento, para a súa extinción mobilizáronse 1 técnico, 6 axentes, 8 brigadas, 7 motobombas, 1 pala, 2 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e 6 avións.
Lugo
Activo Samos-Santalla
Está activo, desde as 23.27 horas de onte, un lume no concello de Samos, parroquia de Santalla que, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta arredor de 200 hectáreas. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 1 técnico, 2 axentes, 8 brigadas, 5 motobombas e 3 pas.
Controlado A Fonsagrada-Monteseiro
Permanece controlado desde as 14.42 horas do domingo o incendio forestal do concello lucense da Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, que se iniciou ás 15.30 horas do martes día 5 e que, segundo as últimas estimacións, afecta arredor de 150 hectáreas. Para a súa extinción mobilizáronse, ata o momento, 6 técnicos, 60 axentes, 89 brigadas, 85 motobombas, 3 pas, 8 helicópteros e 8 avións.
Pontevedra
Controlado A Estrada-Souto
Esta controlado desde as 11.50 horas de hoxe martes o incendio forestal do concello da Estrada, parroquia de Souto, que se iniciou o domingo ás 12.37 horas e que segundo as últimas estimacións provisionais rolda as 20 hectáreas de superficie afectada. Para a súa extinción, mobilizáronse polo de agora 1 técnico, 9 axentes, 18 brigadas, 17 motobombas, 4 pas, 2 unidades técnicas de apoio, 4 helicópteros e 3 avións.
A Coruña
Controlado Monfero-Queixeiro. Afecta o Parque Natural das Fragas do Eume
Desde as 22.47 horas de onte luns está controlado o incendio do concello de Monfero, parroquia de Queixeiro, que se iniciou ás 17.01 horas do domingo e que afecta o Parque Natural das Fragas do Eume. A superficie afectada estimada provisional é de arredor de 5 hectáreas. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 12 axentes, 17 brigadas, 8 motobombas, 1 pa e 1 helicóptero.
Alberto Leyenda
El incendio de Maceda devora 500 hectáreas y el de Chandrexa se mantiene en 3.000 ha
El fuego declarado la pasada madrugada en la parroquia de Santiso, en Maceda, ha devorado hasta las 13:30 unas 500 hectáreas, convirtiéndose así en el tercer gran incendio forestal de este verano. En ese municipio, hay otro fuego estabilizado, en Castro de Escuadro, con otras 450 hectáreas.
Además, en las últimas horas se ha declarado un nuevo foco incendiario en A Mezquita, con 20 hectáreas afectadas y también continúan activos el de Cartelle, con otras 20 hectáreas y el, hasta ahora, imparable fuego de Chandrexa de Queixa, con sus 3.000 hectáreas arrasadas en el corazón del Macizo Central.
Alberto Leyenda
Decretada la situación 2 en toda la provincia de Ourense
La Xunta acaba de informar de que ha decretado la situación 2 en toda a provincia, «lo que implica una mayor agilidad de medios y recursos de la comunidade autónoma y del resto de administraciones para la provincia». Se amplía también el horario laboral del persoal y se agilizan los trámites co las diferentes administraciones, especialmente con la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Varios barrios de la ciudad se quedaron sin luz por este suceso: Mariñamansa, O Polvorín, Posío, O Couto y A Cuña, entre otros. Aunque en la mayoría de las zonas el suministro volvió a los quince minutos, otras continúan afectadas.
Al lugar acudieron servicios de emergencia de toda la zona, incluidos los bomberos de la ciudad. “Está muy peligrosa la situación y tenemos muy pocos medios, están todos en otros incendios”, comenta a FARO el bombero jefe de la Diputación de Ourense, José Ramón Sánchez.
Circulación ferroviaria cortada,
Según fuentes de los cuerpos que están en la zona cero: las llamas pudieron iniciarse por el frenado del tren en una vía aledaña. Por este motivo, la comunicación entre Ourense y Taboadela está cortada y afecta tanto a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia, como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.
También se produjo un pequeño foco en O Pìno, junto a las vías.
- Los tejados que conquistan Ourense
- Muere un motorista de 38 años tras salirse de la vía en Oímbra
- La «laboriosa» fase inicial de la reforma de la estación de Ourense avanza: «Es un desafío técnico»
- Una cordillera de fuego asola el Macizo Central y la provincia de Ourense sufre de norte a sur
- El rastro de sangre lleva a la Policía al escondite de dos ladrones que fracturaron el cristal de un restaurante con una alcantarilla
- BravasFest: cuando ellas conquistaron el escenario
- Maceda arde en un incendio con 6 focos en el que la Xunta ve «intencionalidad»
- Pisos a la venta en Ourense con okupa dentro desde 27.000 a 739.000 euros