«O Afiador», de Mon Devane, rueda ya por el mundo como el mejor mural de arte urbano

El artista gallego Mon Devane se confesaba ayer «feliz» y tiene un nuevo motivo para trabajar aún con más ahínco, en la larga lista de encargos, pues su mural «O Afiador», un homenaje a un oficio símbolo de la provincia ourensana, ha ganado el premio internacional «Best of July» (mejor mural del mundo en el mes de julio ) de la Plataforma Street Art Cities, al ser el más votado entre otras 100 obras de arte urbano de todo el mundo en esta web que es líder de este arte en el mundo.

«Que este reconocimiento a nivel mundial haya recaído sobre un mural situado en una aldea tan pequeña, y además en la que será sede de la RuralHaus, demuestra el poder del arte como motor de transformación social y comunicación global», ha afirmado Mon Devane

Este premio lo sitúa ya directamente como finalista para optar al premio mejor mural del mundo, que se falla en enero de 2026, con votos de todos los países.

Lo que hace aún más hermoso este premio es que este trabajo está ubicado en el pequeño pueblo de Castiñeiro, en el municipio ourensano de San Xoán de Río, y rinde homenaje a Juan Pérez, vecino casi nonagenario y que fue en su día afilador, que llevó este oficio por el mundo. El mural se pintó en una de las fachadas de la casa que acogerá la primera sede de la Rural Haus, un proyecto pionero en España de innovación rural .

En esta edición participaron artistas de más de 35 países, quedando Reino Unido y Holanda en segundo y tercer lugar, lo que subraya la relevancia internacional del logro «y pone de manifiesto cómo el foco mundial puede dirigirse a una pequeña aldea gallega mediante el arte», explica Juan Carlos Pérez, que es, además de promotor del proyecto Rural Haus en O Castiñeiro, el hijo de este afilador que ha conseguido llevar a rodar por el mundo un oficio centenario.

El mural, realizado con el estilo monocromático y fotorrealista de Devane, plasma en la fachada principal la dureza, dignidad y resiliencia de los oficios tradicionales gallegos, como el de los afiladores.

La RuralHaus integrará la sabiduría ancestral de los mayores locales con la inteligencia artificial, la creatividad artística, la ciencia y la gastronomía, transformando el conocimiento rural en soluciones con impacto global.

Este proyecto impulsado por Aldealista apuesta por la formación práctica en oficios tradicionales, la restauración sostenible y la creación de una red de aldeas como laboratorios de innovación social y artística.

