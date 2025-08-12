Los niños del Urbano se hicieron con los parques

El verano avanza y los días del Campamento Urbano están llegando a su fin. Los niños lo saben y, por ello aprovechan cada momento con sus amigos y los monitores de un campamento que encima contó con una inmensa participación este verano., tanto en niños inscritos como en los voluntarios para ser monitores.

Esta semana comenzó para ellos en su sede en el colegio Salesianos donde se reunieron con la asociación Amigas da Terra ya que este lunes para ellos era el «día de los parques» por lo que tuvieron una charla sobre ecologismo, cómo cuidar los espacios naturales y porqué son tan importantes y necesarios.

Con excepción del grupo formado por los jóvenes de 16 años, a los que les tocaba piscina, el resto se dividieron por grupos y se repartieron los parques de la ciudad.

Los niños de 8 años se fueron al Parque Miño, los de 9 se repartieron por el Parque Infantil de Concejo y la Alameda do Cruzeiro. Los de 10 años fueron al Parque das Letras en Vistahermosa, mientras que los de 11 se dirigieron hacia el Parque Salvador.

Así, los de 12 años ocuparon el Parque Barbaña, los de 13 se fueron a la Alameda, los de 14 años al Tinteiro y el grupo formado por los de 15 se dirigieron al Campus Universitario. De esta manera los miembros del campamento pudieron disfrutar de una jornada diferente de juegos en compañía de sus monitores y otros compañeros.

Noa, de 11 años, que estuvo jugando en el Parque San Lázaro, admitía que es la primera vez que viene y fue un «poco obligada» porque le daba vergüenza y pensaba que iba a quedarse sola.

Sin embargo, esto no fue así. Noa se rodeó de buenos compañeros e hizo muchos amigos con los que estuvo disfrutando, sabe que repetirá y recomienda al resto de los niños que se animen ya que lo pasarán tan bien como ella.

Por la tarde volvieron a la sede en el Colegio Salesiano a disfrutar de las tardes do Urbano, con sus sesiones ya recurrentes de futbolín, deportes y distintos tipos de talleres.

Además, como novedad, este lunes se celebró un circuito de educación vial para sensibilizar a los más pequeños y educación viaria de simulación para los mayores con intención de que aprendan de cara al futuro sobre temas tan necesarios como la circulación mientras se divertían juntos.

Otra de las novedades de la edición de este año fue se ofertó una gran actividad para aquellos de edades entre 14, 15 y 16 años, que fue un juego de Grand Prix. Por la noche, los mayores de 15, como es habitual, de 10 y media a 12, tenían sus talleres recreativos en los locales de Amencer.

Para la jornada de este martes se espera que celebren su famoso Día del Agua que ya esperaban con ansias dado el aviso y los valores por el calor. También será la despedida para aquellos que tienen 15 y 16 años, que será la terraza al aire libre en la plaza Don Bosco.