Un narcotraficante condenado a 7 años de cárcel y fugado de la justicia se ocultaba en el municipio ourensano de Coles

En la denominada ‘Operación Poseidón’, la Policía Nacional se incautó, en 2018, de 615 kilos de droga que fueron intervenidos en Pontevedra, en un nuevo nexo entre el narco gallego y colombiano. Una de las personas condenadas por esos hechos, el ourensano Jorge G. C., se encontraba en situación de búsqueda y captura, fugado de la justicia. Había una requisitoria contra él, dictada por la Audiencia Nacional, para dar cumplimiento a la condena firme de 7 años de cárcel por la operación Poseidón. El traficante condenado estaba en Coles.

En este municipio ourensano fue detenido el pasado viernes, 8 de agosto, en una acción policial que llevó a cabo el Grupo III de la Brigada Provincial de Policía Judicial de comisaría. Estos agentes tienen entre sus funciones la localización y detención de personas fugitivas.

A este prófugo reclamado por la justicia le constaba una orden de ingreso en prisión dictada en 2024 por la Audiencia Nacional. La requisitoria fue establecida, en octubre del año pasado, por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El órgano judicial acordó esa resolución con el objetivo de hacer cumplir la pena privativa de libertad dictada en el marco de la causa Poseidón.

Tras la detención del fugitivo, los agentes de la Policía Nacional de Ourense condujeron al hombre ante el magistrado en funciones de guardia, que decretó el ingreso en prisión para atender la orden dictada por el tribunal nacional.

La presencia en Colombia de varios gallegos que acudieron a negociar la adquisición de una partida de droga desencadenó la ‘Operación Poseidón’. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia y la DEA de Estados Unidos dieron la alerta a las autoridades españolas de la presencia de este grupo en Sudamérica. La investigación de la Policía, a cargo de la Brigada Central de Estupefacientes con el apoyo del GRECO-Galicia, condujo a la detención de 15 personas en 2018, en Madrid, Pontevedra y Ourense. En un chalé alquilado de la ciudad del Lérez, utilizado supuestamente como guardería de sustancia estupefaciente, se localizaron y decomisaron 615 kilos de cocaína, de baja pureza, según determinó el laboratorio en el análisis.

Una de las detenciones en la operación Poseidón. / POLICÍA

Agentes encubiertos de la Policía

Un equipo de los GEO de la Policía asaltó el inmueble y descubrió a los arrestados cuando se encontraban en plena faena, ocultando la droga en un compartimento secreto de un coche. En esa fase inicial de la operación, los agentes se incautaron, además, de 50.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, documentación y teléfonos móviles. En la operación hubo agentes encubiertos de la Policía, para vigilar la entrega controlada de la droga, prueba clave para actuar y desarticular la organización.

El ourensano que resultó condenado en este caso, y que permanecía fugado de la justicia tras la sentencia firme a 7 años, ya había sido arrestado en una anterior operación antidroga, tras la incautación de tres toneladas de droga a bordo del pesquero ‘Riptide’. Pero ese procedimiento se archivó a su favor en la fase de instrucción, por falta de pruebas en su contra.