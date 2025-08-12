Miedo y caos entre el polígono y la ciudad de Ourense: el fuego cerca casas, paraliza trenes y corta la luz

La provincia vivió este martes una de sus jornadas más dramáticas del verano, con decenas de incendios forestales simultáneos que forzaron a la Xunta de Galicia a declarar la Situación 2 en todo el territorio ourensano. La decisión, inédita, implica una movilización extraordinaria de medios técnicos y humanos, así como la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las tareas de control y extinción.

Unas tareas muy necesarias porque el fuego avanza sin control en varios puntos de la provincia. En Maceda y en Chandrexa de Queixa— en el que es el incendio de mayor magnitud del verano en Galicia, que ya calcina más de 3.000 hectáreas— vivieron la situación 2 por la proximidad de las llamas a las viviendas. Pero ayer, además, la emergencia alcanzó por primera vez con claridad el área urbana de Ourense, con un incendio declarado poco después del mediodía en el polígono industrial de Barreiros, en las proximidades de las vías del tren.

Paralización de trenes

El fuego comenzó en una zona forestal próxima a las vías, dentro del término municipal de San Cibrao das Viñas, en la parroquia de Noalla, y muy próximo al límite con la ciudad. Según confirmaron fuentes de Renfe, la circulación de trenes quedó suspendida a las 13.45 horas, después de que Adif cortara la tensión eléctrica en el tramo Ourense–Taboadela a petición de los bomberos. La medida afectó tanto a trenes del corredor Galicia-Madrid como a servicios regionales que ofrecen la conexión entre la ciudad de As Burgas y Santiago de Compostela.

Los vecinos, con la Policía Local, temiendo la proximidad de las llamas. | | IÑAKI OSORIO

Uno de los convoyes implicados, el AVE Madrid–Vigo que había abandonado Chamartín a las 11.17 horas, quedó detenido a las puertas de Ourense, en Taboadela, y desde allí tuvo que retroceder hasta la estación de A Gudiña para facilitar el transbordo por carretera de los pasajeros. Para atenderlos Renfe movilizó una decena de autobuses dentro del plan de transporte alternativo.

Horas más tarde, a las 20.15, Adif restablecía la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia tras permanecer más de cinco horas interrumpida. El gestor ferroviario explicaba en una publicación en sus redes sociales que la vía férrea ya había sido revisada y los desperfectos, causados por el fuego, reparados.

En cuanto a la ciudad, la columna de humo generada por el incendio fue visible desde numerosos barrios de Ourense, especialmente Seixalbo, Mariñamansa, A Cuña, O Couto o O Posío, y provocó interrupciones en el suministro eléctrico en buena parte del núcleo urbano, no sólo en las viviendas, sino también afectando a los circuitos semafóricos. La empresa Naturgy confirmó que el servicio se restableció a partir de las 15.00 horas, aunque con incidencias puntuales.

Respuesta institucional

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, indicó que el servicio municipal de bomberos fue movilizado para actuar en la zona, dada la proximidad de las llamas al área metropolitana. «Hay efectivos trabajando en la carretera de Seixalbo», explicó el regidor a través de su medio de comunicación habitual, su perfil de X, donde también publicó que «las chispas de un tren, a lo largo de 1 kilómetro, posible causa de los focos del incendio que circunda la ciudad».

Los ocupantes de los vehículos observan el incendio que acecha la A-52 fuera de sus coches, a la altura de A Mezquita en sentido Vigo / Jorge Vellano

El polígono se encuentra ubicado en San Cibrao das Viñas, desde donde la alcaldesa del concello, Marta Nóvoa confirmaba el desalojo de algunos vecinos a primera hora por la proximidad del fuego a las viviendas, pero destacaba que a las 18.20 horas el incendio se había «estabilizado» en la localidad, tras momentos «muy complicados» de «bastante tensión» para los efectivos. Antes, también en Ourense las autoridades instaban a desalojar varios núcleos de población en las zonas de O Cumial y Seixalbo por la proximidad de las llamas a las casas .

Al cierre de esta edición, el fuego continuaba activo tras haber quemado 50 hectáreas y haber movilizado para su extinción 1 técnico, 6 agentes, 8 brigadas, 5 motobombas, 4 helicópteros y 4 aviones, según fuentes del operativo, aunque los equipos permanecían desplegados para lograr la extinción del fuego.