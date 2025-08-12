La provincia de Ourense, en llamas: 5.000 hectáreas arrasadas y aldeas y vecinos en peligro

Ourense afronta su peor ola de incendios en años. En una semana negra para la provincia ya son más de 5.000 hectáreas calcinadas en el marco de una ola de calor extremo que ha obligado a la Xunta de Galicia a declarar la Situación 2 en todo el territorio ourensano. Una decisión, inédita hasta la fecha, que implica una movilización extraordinaria de medios humanos y técnicos, así como la incorporación de la Unidade Militar de Emerxencias (UME) a las labores de extinción.

A primera hora de la mañana, la titular de la Consellería do Medio Rural, María José Gómez, confirmaba que la provincia afronta una ola de incendios «preocupante», con «50 o 40 fuegos diarios». Cifras que achaca a una «altísima actividad incendiaria» vinculada a la acción humana.

Uno de los focos más destructivos se encuentra en el concello de Chandrexa de Queixa. El pasado se declaró un incendio en la parroquia de Requeixo y desde entonces se mantiene activo. Las estimaciones provisionales indican que arrasa ya más de 3.500 hectáreas, más de las que ardieron el año pasado en el total de la comunidad autónoma, que sufrió la quema de 2.600 entre las cuatro provincias gallegas en todo el año.

El fuego avanza con fuerza en una zona de difícil acceso en la que prácticamente solo pueden trabajar los medios aéreos, por la orografía del territorio. Una cordillera montañosa en la que se alcanzan altitudes de más de 1.500 metros, con sus correspondientes pendientes. Las condiciones climatológicas, así como las del territorio, complican las labores de extinción y hacen que el fuego amenace áreas habitadas, lo que motivó la declaración de Situación 2 por la proximidad de las llamas a núcleos habitados. Para combatir las llamas se desplegó un amplio operativo compuesto por decenas de brigadas forestales, técnicos, agentes medioambientales, motobombas, palas y una potente dotación aérea, incluyendo helicópteros y aviones de carga en tierra. A todo ello se suman los refuerzos aportados por la UME, que ya actúa sobre el terreno con personal y maquinaria pesada.

Pero, a media tarde, ayer, en la misma sierra se declaraba otro incendio, aumentando la presión para las labores de extinción. Fue en la parroquia de Parafita y en menos de una hora ya quemaba 100 hectáreas de monte raso.

Frentes en Maceda

La situación no es mejor en el concello de Maceda, con dos incendios también activos. El más reciente, declarado en la parroquia de Santiso a las 03.13 horas, también forzó la activación de la Situación 2 debido a su proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso. Las llamas se extendieron con rapidez y afectan ya una superficie estimada en 500 hectáreas, generando gran preocupación entre los vecinos. La propia alcaldesa, Uxía Oviedo, se trasladó a la zona para conocer de primera mano la situación, con agentes de Medio Ambiente, y el coche en el que se desplazaban quedó completamente calcinado.

Preocupación también generó, por sus posibles causas, el registrado en la parroquia de Castro de Escuadro, estabilizado desde el lunes. Según indicaron fuentes de la investigación, el fuego comenzó en entre cinco y seis puntos distintos de forma simultánea, lo que para la Xunta apuntó desde el primer momento a «una acción intencionada». Este frente afectó a más de 450 hectáreas y movilizó a más de 40 brigadas, una treintena de motobombas, varios técnicos y una destacada presencia de medios aéreos. Antes de estabilizarse las llamas pusieron en peligro el núcleo de Teixeira, por lo que también fue necesario declarar la situación 2 en la madrugada del domingo. A pesar de encontrarse estabilizado, su potencial de reactivación sigue siendo alto, como se comprobó con la reproducción de llamas el lunes por la tarde.

Manzaneda también sufre

El resto de la provincia tampoco descansa. En Manzaneda un incendio próximo a la Estación de Montaña obligó a confinar un campamento infantil, según explica el alcalde, Amable Fernández.

El foco se produjo a «200 o 300 metros» de la entrada de la estación de esquí, y hasta allí se desplazaron efectivos de Medio Rural y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que acudió desde el municipio cercano de Chandreixa de Queixa, donde colaboran en la extinción de su gran incendio desde la madrugada del martes. Precisamente fue el segundo foco de Chandrexa, el de Parafita, el que los medios de extinción consideran que se propagó hasta Manzaneda

Allí, Fernández no descartaba que los menores fuesen trasladados al pabellón municipal de Manzaneda «porque están más lejos del humo y de las llamas y pasarían menos miedo», valoraba abriendo la posibilidad de habilitar el equipamiento municipal si fuese necesario.

A Mezquita y Oímbra

Permanecieron activos otros incendios en municipios como A Mezquita, en la parroquia de A Esculqueira, donde ardieron más de 100 hectáreas desde la mañana; y donde para su extinción se movilizaron 2 agentes, 4 brigadas, 4 motobombas, 1 pala, 1 helicóptero y 4 aviones. Todo ello para un incendio que obligó a desalojar un geriátrico, confinando a los residentes en la casa consistorial.

Desde el concello de Oímbra la situación tampoco invitó a la tranquilidad. Al cierre de esta edición permanecía activo un incendio —declarado a las 14.39 horas en la parroquia de A Granxa— que dejaba tres brigadistas heridos, uno de ellos de gravedad, tras trabajar en las labores de extinción de un fuego que calcinaba 80 hectáreas.

También se mantenían estabilizados los incendios en Montederramo (Paredes), con 120 hectáreas quemadas; en Vilardevós (Moialde), con 40 hectáreas; y en Vilariño de Conso (Mormentelos), donde el fuego arrasó al menos 180 hectáreas antes de ser contenido. A mayores, logro ser estabilizado el incendio de Cartelle- Anfeoz tras obligar a desplazar 3 técnicos, 10 agentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 2 unidades técnicas de apoyo, 6 helicópteros y 2 aviones. En Verín, donde el lunes preocupó la población de Tamagos, el incendio quedó controlado.