El fuego cerca Manzaneda: niños y monitores de un campamento pasarán la noche confinados en el complejo
Un gran frente rodea la estación de montaña, pero el 112 pide a las familias que no acudan al lugar y garantiza seguridad
R. O.
Un incendio forestal iniciado en Parafita, en Chandrexa de Queixa, ha llegado hasta las puertas de la estación de montaña de Manzaneda. Con el fuego en la sierra, en un contexto de gran alerta en la provincia y una cordillera de llamas en el Macizo Central, el 112 informa de que niños, monitores y personal de un campamento permanecerán confinados en el complejo, por precaución.
"Un importante dispositivo está despregado para garantir a súa seguridade en todo momento. Queremos transmitir ás familias unha mensaxe de tranquilidade, así como pedirlles que non intenten acceder ao complexo esta noite, xa que poderían correr riscos e entorpecer o labor dos servizos de emerxencias. A partir de mañá daranse indicacións para que os pais que o desexen poidan proceder a recollelos", añade el 112.
"El trabajo será proteger las instalaciones ya que se encuentran personas confinadas dentro", informa la BRIF de Laza, uno de los servicios de especialistas desplegados en la zona.
