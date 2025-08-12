La casa de la Diputación estrena imagen: pintadas eliminadas y estética mejorada

El Pazo Provincial, la sede administrativa e institucional de la Diputación de Ourense, luce una imagen renovada, una nueva estética, tras la finalización de las obras de restauración de las fachadas del histórico inmueble, catalogado por Patrimonio, y que fue diana de huevos con pintura de varios colores, botes de humo y petardos en una concentración de los bomberos comarcales, en octubre de 2023. Los trabajos, con un presupuesto de casi 100.000 euros y una duración de tres meses, desde mediados del pasado mayo, también han permitido recuperar el blanco original en los portones de las fachadas principales, que se trata del mismo color original de las carpinterías de las plantas superiores así como también del centro cultural Marcos Valcárcel.

El Pazo Provincial está catalogado por Patrimonio Cultural como un edificio con una protección estructural. Esta situación ha obligado a que intervinieran especialistas, con el objetivo de encontrar el tratamiento adecuado para eliminar las marcas de pintura que deslucieron la fachada.

Durante la restauración de los portones principales, al retirar la pintura de las puertas se comprobó que la primera capa era de color blanco. Con el paso del tiempo se fueron aplicando distintas tonalidades de verde. Aprovechando la restauración se tomó la decisión de devolver a estas puertas el color original, contribuyendo a la armonía estética del conjunto.

Las obras de mejora de las fachadas del Pazo Provincial comenzaron en la calle Fonte do Rei, continuaron por la pared de Cruz Vermella y finalizaron en la parte principal de la fachada, la que da a la calle del Progreso. En esta zona se concentraban los daños más importantes, causados durante la protesta de los bomberos de 2023.

El proyecto de restauración, redactado por el servicio provincial de arquitectura de la institución, incluyó la eliminación de las manchas causadas por la pintura de los manifestantes en la piedra, las paredes, las puertas y las ventanas. Estas labores requirieron la colocación de una estructura de andamios en todas las fechas. Además, se repararon y pintaron los paños en las tres caras del inmueble histórico, con una actuación especial en la parte central de la fachada principal de la sede. En la restauración se emplearon morteros compatibles con los materiales originales de las fachadas, se retiraron elementos en desuso y también se restauró la cantería histórica.

La Diputación de Ourense destaca que el Pazo Provincial, como edificio catalogado por Patrimonio con una protección estructural, es inmueble que «polo seu valor histórico ou artístico ou a súa calidade arquitectónica e construtiva singularízase na contorna na que se sitúa. Esta circunstancia motivou a participación de especialistas en restauración, que se encargaron de determinar o produto máis axeitado para retirar as pegadas de pintura da pedra».

Así estaba la fachada tras los daños con la pintura. / INAKI OSORIO

La administración quería reclamar el pago de los daños de la manifestación, en la que, después de meses en huelga, los bomberos reclamaban condiciones salariales y laborales dignas. El Consorcio de Compensación de Seguros descartó hacerse cargo al entender que los desperfectos en la fachada fueron provocados por un «tumulto» durante una protesta autorizada. Tras una nueva consulta este lunes, un portavoz de la Diputación dijo que el expediente «aún está en tramitación, la reclamación es muy compleja y llevará tiempo».