Carta desde Monterrei a unos presuntos captores: «Sé que Niebla y Trueno han sido secuestrados y que están en Portugal»

Entre el pasado 24 y 25 de julio, Niebla y Trueno desaparecieron de su casa, en Vences, parroquia de la localidad ourensana de Monterrei. Su dueña, Zaira de Oliveira está removiendo cielo y tierra para encontrar a sus perros, padre e hijo, e «inseparables». De hecho, ofrece una recompensa a quien ofrezcas pistas o dé con su paradero. En este sentido, ella está convencida de que sus mascotas han sido raptadas y que se encuentran al otro lado de la 'raia'.

«Sé que Niebla y Trueno han sido secuestrados y que están retenidos en Portugal». De esta forma inicia Zaira una «Carta a quienes tienen a Niebla y a Trueno» y que además de remitir a FARO, está compartiendo en redes sociales y en carteles. Según esta vecina de Monterrei, «las razones detrás de este acto pueden ser económicas, un conflicto personal conmigo o ambas cosas».

A los que, según ella, retienen a sus perros, les comunica que esa recompensa que está dispuesta a dar «es una oferta genuina, sin preguntas, acusaciones, o problemas» y matiza que si esta captura es por venganza, «ellos no tienen la culpa de mis acciones».

Características de los perros

Zaira muestra su dolor por esta situación, aclarando además que uno de sus perros tiene necesidades médicas específicas, en este caso, Niebla. Es el macho más joven de los dos y también responde al nombre de Bolitina, asegura la nota con sus características. «Completamente blanco, es muy dócil, pero asustadizo. No se deja atrapar fácilmente ni se acerca a desconocidos. Su collarín fue encontrado roto en una propiedad rural cercana». Con respecto a Trueno, padre de Niebla, lo describe como un can «mucho más seguro y sociable» que su cachorro. En su caso, «es de color crema con franjas blancas y negras en el lomo, además de mostrar un rasgo distintivo: una franja triangular negra en la parte alta del rabo, similar a la de un lobo».

Niebla y Trueno / Cedida

Su dueña concluye su escrito pidiendo «de corazón, que si alguien los ve o tiene alguna información por pequeña que sea, se ponga en contacto conmigo», y deja su correo electrónico y su número de teléfono para cualquier pista que pueda ayudar al hallazgo: nieblaytrueno@gmail.com / +34 689 190 034.