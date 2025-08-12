Carta desde Monterrei a unos presuntos captores: «Sé que Niebla y Trueno han sido secuestrados y que están en Portugal»
Zaira está convencida de que la razón que hay detrás de este supuesto rapto de sus perros serían «económicas, un conflicto personal conmigo o ambas cosas»
Entre el pasado 24 y 25 de julio, Niebla y Trueno desaparecieron de su casa, en Vences, parroquia de la localidad ourensana de Monterrei. Su dueña, Zaira de Oliveira está removiendo cielo y tierra para encontrar a sus perros, padre e hijo, e «inseparables». De hecho, ofrece una recompensa a quien ofrezcas pistas o dé con su paradero. En este sentido, ella está convencida de que sus mascotas han sido raptadas y que se encuentran al otro lado de la 'raia'.
«Sé que Niebla y Trueno han sido secuestrados y que están retenidos en Portugal». De esta forma inicia Zaira una «Carta a quienes tienen a Niebla y a Trueno» y que además de remitir a FARO, está compartiendo en redes sociales y en carteles. Según esta vecina de Monterrei, «las razones detrás de este acto pueden ser económicas, un conflicto personal conmigo o ambas cosas».
A los que, según ella, retienen a sus perros, les comunica que esa recompensa que está dispuesta a dar «es una oferta genuina, sin preguntas, acusaciones, o problemas» y matiza que si esta captura es por venganza, «ellos no tienen la culpa de mis acciones».
Características de los perros
Zaira muestra su dolor por esta situación, aclarando además que uno de sus perros tiene necesidades médicas específicas, en este caso, Niebla. Es el macho más joven de los dos y también responde al nombre de Bolitina, asegura la nota con sus características. «Completamente blanco, es muy dócil, pero asustadizo. No se deja atrapar fácilmente ni se acerca a desconocidos. Su collarín fue encontrado roto en una propiedad rural cercana». Con respecto a Trueno, padre de Niebla, lo describe como un can «mucho más seguro y sociable» que su cachorro. En su caso, «es de color crema con franjas blancas y negras en el lomo, además de mostrar un rasgo distintivo: una franja triangular negra en la parte alta del rabo, similar a la de un lobo».
Su dueña concluye su escrito pidiendo «de corazón, que si alguien los ve o tiene alguna información por pequeña que sea, se ponga en contacto conmigo», y deja su correo electrónico y su número de teléfono para cualquier pista que pueda ayudar al hallazgo: nieblaytrueno@gmail.com / +34 689 190 034.
Carta a quienes tienen a Niebla y Trueno
Sé que Niebla y Trueno han sido secuestrados y que están retenidos en Portugal. También sé que las razones detrás de este acto pueden ser económicas, un conflicto personal conmigo o ambas cosas.
Si eres tú o estas involucrad@ de alguna forma en esto, sabes que son mi familia, luz y razón de vivir.
Si la razón principal es la económica, ofrezco recompensa como habrás visto en los carteles y en mis búsquedas. Es una oferta genuina, sin preguntas, acusaciones, o problemas. Lo único que me importa es que estén bien y que volvamos a estar juntos.
Si la causa es por venganza o conflicto conmigo, ellos no tienen la culpa de mis acciones y retenerlos solo genera dolor y pérdidas para todos.
A Niebla y Trueno les estáis haciendo un daño que será muy difícil de reparar, en especial a Niebla, que necesita atención veterinaria y cuidados especiales.
También se, que en esta trama os estáis enfrentando a muchas dificultades que no se corresponden ni con el objetivo, ni dañar a estas dos partes fundamentales de mi corazón.
Te ruego que, si eres tú, sabes algo o se te ha encendido una luz interior al leer esta carta, nos ayudes a volver a estar juntos, a recuperarnos mutuamente y sanar juntos.
Yo nunca dejaré de buscar. Pero también creo que, con amor, incluso en los momentos más oscuros puede surgir la magia.
Por favor, déjalos volver.
Con esperanza, Zaira
