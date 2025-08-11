El rastro de sangre lleva a la Policía al escondite de dos ladrones que fracturaron el cristal de un restaurante con una alcantarilla

Sobre las tres de la madrugada del domingo al lunes, agentes de la comisaría provincial de Policía Nacional en Ourense detuvieron a dos hombres por un delito de robo con fuerza cometido en un restaurante del barrio de A Ponte. Para entrar en el establecimiento, que se encontraba cerrado a esas horas, los delincuentes utilizaron una alcantarilla, con la que fracturaron el cristal de la zona de acceso. Los sospechosos fueron atrapados por los policías cuando estaban en poder de la caja registradora y mercancía del establecimiento, según informa la comisaría.

El acceso por la fuerza al local disparó el sistema de alarma. La alerta llegó al 091, que movilizó a la zona a varias dotaciones policiales. Al llegar, los agentes se encontraron el cristal de la puerta fracturado, así como signos de que habían revuelto el interior. Los ladrones ya no estaban allí.

La Policía estableció de forma inmediata y coordinada un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, para localizar y detener a los delincuentes. Los agentes encontraron a los dos presuntos autores del robo en el portal y el rellano de un inmueble ubicado en la misma vía en la que se encuentra el restaurante donde se perpetró el robo con fuerza, en la Avenida de Marín.

Facilitó la localización de los sospechosos el rastro de sangre que había en la calle. Uno de los detenidos sufrió una herida en una mano y sangraba abundantemente. Las marcas que fue dejando tras esa herida, presumiblemente sufrida al romper el cristal del establecimiento, guiaron a los policías hasta su paradero. En el inmueble, los funcionarios de la autoridad se incautaron de la caja registradora, dinero y mercancía perecedera, entre otros efectos, que habían sido presuntamente sustraídos en el local de hostelería.

Tras llevar a cabo las diligencias policiales oportunas, los dos varones son puestos a disposición judicial por un presunto delito de robo con fuerza, completa la comisaría provincial de Ourense.