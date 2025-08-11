Ourense sufre una jornada de alerta roja por calor, pero se queda lejos del récord

Por primera vez en todo el verano, la Xunta de Galicia y en concreto la consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático había decretado la alerta roja para la provincia de Ourense a causa de las altas temperaturas que se preveían en plena ola de calor, con la posibilidad de que el mercurio superase los 42ºC. Una situación que haría que Ourense ciudad igualase o batiese su récord histórico de un mes de agosto— fue el 10 de agosto de 2024 con 42,6 grados—. Sin embargo, el aviso puso freno al termómetro, porque también por primera vez en toda la semana, Ourense se mantuvo fuera de los valores extremos diarios tanto de Meteogalicia como del ranking de la Agencia Estatal de Meteorología— Aemet—, alcanzando solo los 40 grados.

Con la toalla a la sombra para pasar la tarde. | | ROI CRUZ

Desde la consellería precisamente ayer por la tarde elevaban la alerta cubriendo los noventa y dos concellos, todos los pertenecientes al valle del Miño, al noroeste ourensano, a la montaña, al sur y a la zona de Valdeorras; siendo este último territorio el que logró rozar la barrera de los 42 grados. En concreto, en Vilamartín de Valdeorras, en la estación de A Portela, se alcanzaron los 41,3 grados a las 16.40 horas, mientras que Verín, en la estación de Vilela llegó a los 40,2 grados a las 18.10 horas y la ciudad de Ourense a los 40,1 grados a las 17.50 horas.

Las obras del Posío impiden disfrutar de un espacio verde. | | R. CRUZ

Las estimaciones fallaron, pero no así la sensación térmica, que tan alta como en el resto de jornadas se dejó sentir entre los ourensanos que volvieron a buscar refugios un día más. Las piscinas de Oira fueron las candidatas más solicitadas y para aquellos a los que el desplazamiento se les hacía complicado, las orillas del río Miño, a su paso por la capital, hicieron el apaño. Los parques y jardines verdes, en busca de sombra, fueron otros de los grandes protagonistas, el Parque Miño, San Lázaro o el de las Zapatillas fueron lugar de reunión y cobijo.

La sensación térmica se notó también en los termómetros. | | R.C

Sin embargo, no todas las zonas arboladas están a disposición de los ourensanos. Uno de los pulmones verdes más simbólicos de la ciudad, el Jardín del Posío, sigue fuera de servicio en plena ola de calor. Cerrado desde febrero por obras de reforma integral, el espacio permanece vallado a la espera de una remodelación con presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. La intervención, promovida por el Concello, contempla renovar las infraestructuras internas, zonas de juegos y senderos, pero su clausura priva este verano a la ciudadanía de un refugio verde crucial frente a las altas temperaturas.

Hoy se prevé un descenso de las temperaturas máximas en toda la comunidad. Según las previsiones de Meteogalicia durante el día de hoy aumentará la inestabilidad atmosférica, por lo que los cielos estarán parcialmente nublados y las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso. Así que en Ourense se esperan máximas de 40 grados. Para mañana, martes, la entrada de una masa de aire húmeda procedente del Atlántico disminuirá todavía más la temperatura, haciendo que la capital provincial se quede en 38 grados. Un pequeño alivio térmico después de días de ola de calor con su apogeo el pasado lunes, cuando la ciudad alcanzó los 42,5 grados.