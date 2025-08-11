O Carballiño vuelve a rendirse al pulpo en una fiesta sin cifras pero con emoción

Ni el calor ni el paso del tiempo apagan la pasión que O Carballiño siente por su producto más querido. La 63ª. edición de la Fiesta del Pulpo volvió a teñir de humo, sabor y música el corazón del municipio ourensano, en una jornada que, un año más, atrajo a miles de personas al Parque Municipal para compartir mesa, tradición y orgullo colectivo.

Dos asistentes, con una bandeja repleta de pulpo / Roi Cruz

Desde el Concello no se aventuran a dar cifras, ni de asistentes ni de raciones servidas. «Son tantos que sería inabarcable calcularlo», repiten entre sonrisas. Lo cierto es que nadie echa en falta los números cuando la emoción se palpa a simple vista: familias enteras buscando sombra entre los árboles, pulpeiras sin descanso junto a sus calderos de cobre, brindis con vino del Ribeiro y camisetas de peñas dispuestas a aprovechar el último día de una larga romería. Una estampa clásica, que no cansa.

El concejal de Turismo, Manuel Dacal, no oculta su satisfacción: «¿Qué decir que no se diga cada año? Es una de las fiestas más grandes de Galicia, una romería consolidada y muy nuestra», afirma evitando entrar en el terreno del cálculo, «no es necesario meterse en eso, está claro que es un éxito y cada año más, solo hace falta venir a verlo y vivirlo», invita.

No hay datos oficiales, pero sí una valoración general desde el área de turismo municipal carballiñesa, «si hablamos de miles y miles de asistentes no estamos mintiendo». Con esas cifras se queda el edil de turismo, que destaca que este año fue la tercera edición de la fiesta bajo el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional, un cartel que la villa proclama con satisfacción por todo el trabajo que conlleva.

El día grande fue ayer, pero la Fiesta del Pulpo se cocinó a fuego lento durante más de dos semanas. «Llevamos una quincena de días de infinidad de actividades que acompañan y aumentan el valor de la celebración», aseguraba Dacal acompañado de los representantes de la ciudad italiana de Noventa Padovana, a la que este año se dedicaba la fiesta.

Semanas de iniciativas

Entre las destacadas, la elaboración de la tapa de pulpo más grande del mundo, una cita que cada año, desde hace quince, bate su propio récord, con independencia de la climatología, que este año no lo puso fácil para preparar 600 kilos de pulpo en 11 minutos y llenar un plato de madera de 5,37 metros. Un reto que asumieron una treintena de pulperas, muchas de las cuales, ayer, ocupaban puestos en el parque para alegría de locales y visitantes que acudieron a saborear el manjar más reconocido del concello.

Pasacalles, actividades infantiles, exhibiciones culturales o el tradicional Trofeo del Pulpo en el campo de Espiñedo son el complemento de la agenda festiva. De hecho, el trofeo será la última propuesta; a pesar de que habitualmente se juega el viernes del fin de semana de la fiesta, este año a los hinchas del Arenteiro les tocó esperar.

El próximo domingo con ese encuentro ante la Unión deportiva Ourense claudicarán unas fiestas que el conselleiro de Comercio, José González, presente en el recinto, afirmó «contribuyen a mantener viva la tradición, al tiempo que impulsan la economía local y la generación de empleo y emprendimiento ligado al territorio».