Muere un motorista de 38 años tras salirse de la vía en Oímbra

Un hombre de 38 años murió la pasada madrugada después de salirse de la vía con su motocicleta cuando circulaba por el municipio ourensano de Oímbra, donde resídia, informa la Guardia Civil.

Según el 112, fue el único vehículo implicado y el único herido en este accidente, que se produjo en la OU-1011.

El 112 Galicia recibió información sobre el suceso cerca de la una de esta madrugada mediante un aviso de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que estaba enviando una dotación al lugar del accidente. En ese momento, los profesionales sanitarios ya avanzaban que el motorista estaba inconsciente.

El tramo en el que ocurrió el siniestro / G. C. T.

Enseguida, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia trasladaron la información a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Verín. No obstante, la única víctima del accidente estaba liberada y accesible.

La Guardia Civil ha confirmado con el hombre llevaba casco, el único elemento obligatorio, pero no guantes o traje de protección, dos accesorios «necesarios» para aumentar la seguridad.