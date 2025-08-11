Maceda arde en un incendio con 6 focos en el que la Xunta ve «intencionalidad»

Las llamas continúan poniendo en jaque los montes ourensanos. La noche del sábado al domingo, mientras los efectivos continuaban trabajando en la montaña de Chandrexa de Queixa— en el que es ya el incendio más extenso del verano por la superficie afectada al haber calcinado más de 900 hectáreas— también ardía el concello de Maceda, donde se llegó a decretar la Situación 2 por la proximidad del fuego a las viviendas.

Según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural, el incendio, que ya ha arrasado 370 hectáreas, comenzó a las 23.19 horas en la parroquia de Castro de Escuadro y lo hizo con entre cinco y seis puntos casi simultáneos, lo que para la Xunta de Galicia no deja lugar a dudas «apunta a una clara intencionalidad».

Incendio provocado

La alcaldesa del municipio, Uxia Oviedo, concuerda con las palabras de la consellería: «ahora tocará que se inicie la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos y ojalá se logre, porque es muy necesario. Nosotros barajamos también la intencionalidad como la posibilidad principal. Es, sin duda, una actitud que condenamos rotundamente porque no solo estamos perjudicando el patrimonio natural, estamos jugando con el pan de los vecinos y con sus casas», dice la regidora.

Oviedo explica que tuvieron constancia del primer foco poco antes de las 23.00 horas «y pasada media hora se extendió hasta los seis activos, rodeando toda la montaña». En unos puntos que, dice, «estaban colocados estratégicamente para lograr que al final se produjese un incendio muy grande, como así ha sucedido».

Desde el concello movilizaron inmediatamente al Grupo de Emergencias Supramunicipal de Maceda y desde la Consellería enviaron a las brigadas disponibles. «Se acercaron a las tres aldeas afectadas, sobre todo a A Teixeira, de donde los vecinos tuvieron que salir por el riesgo a ser alcanzados por las llamas», dice Oviedo apuntando que durante la noche «todo el pueblo estuvo muy nervioso porque al no poder entrar en la aldea, aunque los que sí que podíamos les comunicábamos que la situación estaba relativamente controlada, no les daba tranquilidad. Fue una noche muy intensa y de muchos nervios».

Todo ello hasta las 04.00 horas, momento en el que la Xunta desactivó la situación de alerta y las familias pudieron regresar a sus domicilios. «Ahí ya vieron que el riesgo era mucho más pequeño y respiraron con la tranquilidad posible», relata la alcaldesa.

Patrimonio natural y ganado

En la zona, además de en la seguridad de los vecinos, la preocupación también estuvo en la seguridad del ganado.

«Los animales estaban resguardados en sus cuadras y como había una unidad del GES de Maceda dentro de la aldea se encargaron de controlar en todo momento que no se acercasen las llamas, ni tampoco el humo, al punto de que llegase a ser peligroso para ellos. Fue un trabajo conjunto gracias al que fuimos capaces de controlar bien la situación, dentro de lo posible», opina Oviedo, asegurando que en todo momento hubo comunicación y trabajo conjunto tanto desde la Consellería de Medio Rural como por parte de los GES de Maceda, el CECOP de Ourense y la Guardia Civil.

No hubo que lamentar daños materiales, a excepción de un pajar, que ardió en lo alto del monte de A Teixeira, según el parte del GES de Maceda. Un dato que valora muy positivamente Uxía Oviedo, «para lo que pudo ser estamos bastante contentos con el despliegue y con lo que hemos conseguido evitar. La parte más negativa está en el patrimonio natural, es una pérdida enorme para nuestro concello porque es también el sustento de muchas familias, pero lo prioritario era proteger esa población, esas casas y ese ganado y se consiguió», ensalza.

El fuego permanece activo y los medios siguen trabajando. Hasta el momento se han desplazado para las labores de extinción tres técnicos, 11 agentes, 17 brigadas, 14 motobombas, 4 palas, 3 helicópteros y seis aviones. Todo ello en una zona que desde el consistorio describen como «bastante conflictiva» para poner fin a las llamas.

900 hectáreas en Chandrexa

También continúa activo el incendio de Chandrexa de Queixa, que es ya el de mayor magnitud del verano, al calcinar más de 900 hectáreas desde que se inició el viernes a las 15.51 horas en la parroquia de Requeixo. Para su extinción se han movilizado hasta el momento 11 técnicos, 33 agentes, 55 brigadas, 26 motobombas, 5 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 11 aviones.

Al igual que en el consistorio de Maceda, en el de Chandrexa de Queixa tampoco conciben otra teoría que no sea la intencionalidad. «Hubo cuatro focos simultáneos al mismo tiempo en zonas próximas, pero distintas. No me voy a andar con rodeos, lo tengo muy claro: fue intencionado, provocado. Lo pienso así, así lo manifiesto y así lo voy a mantener», valoraba el regidor municipal, Francisco Rodríguez, el sábado, cuando la superficie quemada aún no superaba las 700 hectáreas.

Fuego también en Vilariño

Al incendio que afecta Chandrexa de Queixa y al que se inició de madrugada en Maceda, ayer por la tarde se sumó otro en Vilariño de Conso. Desde Medio Rural informan de que se inició a las 17.30 horas en la parroquia de Mormentelos, donde, según las últimas estimaciones, ya consumió 20 hectáreas de superficie. Para los trabajos de extinción en esta zona se movilizaron 3 agentes, 5 brigadas, 3 motobombas, 2 palas, 2 helicópteros, 4 aviones y 1 unidad técnica de apoyo.

Con la lacra de los incendios asolando la provincia, ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso el foco sobre la «necesidad» de concienciarse de que provocar un fuego se traduce en un «mal muy grande». «Llamo la atención sobre las altas temperaturas, que lógicamente dificultan las tareas de extinción, pero sobre todo a los incendiarios. En la inmensa mayoría de los incendios están detrás las personas que los provocan», aseguró durante su visita a la Feria do Viño de Monterrei.