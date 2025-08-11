Jácome denuncia «brutal absentismo» en la Policía Local durante el verano

El gobierno municipal de Ourense alerta de que las bajas laborales en la Policía Local se disparan al 28% en verano, lo que supone 29 de los 102 agentes de la plantilla, frente al 6% en el cuerpo de bomberos o el 7% de media nacional. El Concello ya ha anunciado que ha trasladado esta «anomalía estadística» a la mutua laboral, para que investigue posibles irregularidades.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, responsable del área de Recursos Humanos, hizo pública esta situación a través de su perfil en X, calificando el nivel de bajas de «brutal absentismo» y planteando que «algunos agentes podrían estar solicitando bajas médicas para extender sus vacaciones o ampliar días de asuntos propios en época estival».

Una situación que, advierten desde el consistorio, de confirmarse, podría constituir un incumplimiento laboral grave o incluso un delito de estafa.

El Concello reconoce que muchas bajas están justificadas por enfermedades o incapacidades graves «que merecen solidaridad», pero advierte que «los delicados casos no deben servir como parapeto de estafadores vacacionales».

«Para mí es indignante que sean precisamente policías, quienes deberían velar por la seguridad, los que con un egoísmo desmedido ponen en riesgo la seguridad de la ciudad, un desprecio no solo para los ciudadanos si no para sus compañeros del cuerpo que cumplen con su deber, sea agosto o noviembre», expresa el alcalde de la ciudad en un tweet, en el que compara la estadística con la de la Guardia Civil, «cuerpo militarizado con estrictos controles disciplinarios», donde dice que el absentismo es del 7,5%.

Así pues, desde el gobierno municipal ven «necesario reformar los sistemas de control y supervisión del absentismo en las administraciones públicas».