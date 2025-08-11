Una cordillera de fuego asola el Macizo Central de Ourense y Verín sufre un peligroso incendio cerca de casas

El extremo calor, con jornadas asfixiantes que se suceden en una ola que parece interminable, más la pérdida de humedad en la vegetación forestal y la simultaneidad de incendios forestales elevan la preocupación en la provincia de Ourense, el territorio más golpeado históricamente de Galicia por las llamas —más de 102.000 hectáreas arrasadas en diez años, 20.000 más que las otras tres provincias gallegas juntas—, y de nuevo con los peores registros en el balance de daños acumulado de lo que va de verano.

En la provincia se están produciendo incendios de distintas características y preocupantes por distintos motivos. En el Macizo Central, la cordillera montañosa ourensana en la que se alcanzan altitudes de más de 1.500 metros y hay espacios de elevado valor ecológico protegidos como Red Natura, las llamas infligen un daño severo en los últimos días.

El incendio forestal de Chandrexa de Queixa, el lunes a mediodía, visto desde un helicóptero de la BRIF. / ATBRIF

El gran incendio de Chandrexa de Queixa, que comenzó el pasado viernes, arrasa más de 1.600 hectáreas, según el balance de las 14 horas de este lunes. En el Macizo hay más daño: en Vilariño de Conso y Maceda, la extensión afectada por el fuego suma más de medio millar de hectáreas, según Medio Rural.

Pero la alerta por incendio va de norte a sur. En Verín, uno de los distritos más castigados, un incendio declarado por la mañana en Mourazos obligó a activar la situación 2, por el peligro de las llamas a la población de Tamagos. En este peligroso incendio activo trabajan, por el momento, 1 técnico, 4 agentes, 3 brigadas, 2 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 4 aviones, según los datos publicados a las 14 horas por Medio Rural.

Setenta y dos horas después de su inicio, el incendio forestal que comenzó el pasado viernes en la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, sigue corriendo por la sierra y afecta a más de 1.600 hectáreas. La orografía, el viento y la dificultad de acceso por tierra, así como las altas temperaturas, complican las tareas de extinción.

Han trabajado en este operativo un total de 12 técnicos, 40 agentes, 66 brigadas, 34 motobombas, 6 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 10 aviones. Entre los profesionales desplegados en la zona se encuentran las BRIF de Laza y de Tineo.

Estado del incendio de Chandrexa, este lunes a mediodía. / BRIF LAZA

En el Macizo Central, un incendio registrado a las 17.30 horas del domingo en la parroquia de Mormentelos, en Vilariño de Conso, calcina unas 180 hectáreas. Medio Rural dice que este frente «evoluciona favorablemente». En el operativo de emergencias han participado, por ahora, 8 agentes, 15 brigadas, 11 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 2 helicópteros y 4 aviones.

Desde poco antes de la medianoche del domingo está estabilizado un incendio declarado en Castro de Escuadro, Maceda, que comenzó la noche del sábado con hasta seis puntos casi simultáneos. La superficie arrasada por el fuego alcanza las 400 hectáreas. La Xunta apunta a la «clara intencionalidad» de este frente. Las llamas pusieron en peligro el núcleo de Teixeira, por lo que fue necesario declarar la situación 2 en la madrugada del domingo. Han trabajado en esta zona 5 técnicos, 20 agentes, 31 brigadas, 24 motobombas, 4 palas, 5 helicópteros y 6 aviones.

Además, permanece controlado, desde la madrugada del domingo, otro incendio en el concello ourensano de Padrenda que ha calcinado unas 40 hectáreas desde que se registró, la noche del viernes. En este operativo han estado 10 agentes, 25 brigadas, 8 motobombas, 1 pala, 2 helicópteros y 2 aviones, según datos de la Xunta.