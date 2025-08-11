Brindis final en Monterrei con la D.O en pleno auge

La comarca de Monterrei volvió a brindar por uno de sus principales motores económicos y culturales con la clausura de la XVIII Feira do Viño, una cita ya consolidada en el calendario festivo y profesional gallego, en la que desde el pasado viernes, 19 de las 29 bodegas de la Denominación de Origen comparten con vecinos y visitantes el fruto de una vendimia histórica.

La feria llega en un momento dulce para la D.O., que superó por primera vez los siete millones de kilos de uva recogidos, con una cosecha récord que alcanzó los 7.694.464 kilos. Un dato que confirma el crecimiento sostenido del sector en los últimos años, tanto en producción como en proyección exterior y que celebró el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ayer no se quiso perder el evento.

Durante su visita al recinto ferial, el jefe del Ejecutivo autonómico, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, puso en valor al sector vitivinícola como una «marca de identidad de Galicia Calidade». El presidente quiso destacar el respaldo de la administración gallega «a todo lo que gira alrededor del vino», desde los viticultores hasta el enoturismo, subrayando también la importancia de las denominaciones de origen para fortalecer el reconocimiento de los vinos en su propio territorio.