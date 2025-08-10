Vecinos de O Carballiño diseñan más de 90 camisetas para la Fiesta del Pulpo

La Fiesta del Pulpo de O Carballiño dejó una imagen llena de colores en la Plaza Mayor de la villa gracias al concurso de camisetas de este año. Con una gran participación en esta edición ya que se presentaron hasta 90 peñas distintas de la villa para competir por uno de los tres premios.

Según los organizadores, diez camisetas también se expusieron pese a que quedaron fuera de plazo para presentar sus propuestas, de modo que alrededor de unas 100 prendas se exhibían en la plaza llenas de pulpos con motivos diferentes y sus referencias a la villa italiana de Noventa Padovana, lugar donde también tienen su propia fiesta dedidacada al cefalópodo.

Para poder participar además de hacer el diseño de la camiseta, las peñas debían de contar con 10 miembros y presentar una foto de grupo que lo corroborase, por la querecibieron un premio de participación de 60 euros cada grupo.

Los premios fuertes, para las tres mejores camisetas fueron de 300 euros como primer premio, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercer puesto, que recayeron en la peña 333FM, en Os tentáculos de Cenlle y en Púlpitos fiu fiu, respectivamente.

La organización calculó más de 2.000 personas solo con los miembros de las peñas, pero hubo muchas más personas celebrando esta fiesta al ritmo del Dj Mencler1, quien amenizó la tarde y al que siguió el grupo de los Gym Tonis.