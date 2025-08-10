Los tejados que conquistan Ourense

El sol abrasador no fue impedimento este sábado para que decenas de visitantes se acercaran al corazón histórico de Ourense con un objetivo claro: conocer la Catedral de San Martiño desde un punto de vista privilegiado. No a ras de suelo, sino a más de cien escalones de altura, en la visita guiada a los tejados del templo. Una actividad que se consolida como una de las experiencias más buscadas del verano.

El grupo de turistas que, ayer, disfrutó desde las alturas de la seo. | Roi Cruz

Para evitar las horas de más calor, el cabildo adelantó el horario habitual de esta propuesta, que ahora comienza a las 11:00 horas los viernes y sábados. La medida, sin embargo, no ha frenado el interés. «Hemos alucinado. No teníamos intención de venir a Ourense, pero estamos encantados. Es una gran desconocida y está infravalorada», valoraba una familia madrileña desde lo alto de las cubiertas, fascinada con las vistas sobre el casco viejo y la silueta urbana.

Virginia Osorio, guía oficial encargada de esta ruta singular, destaca que es una de las más demandadas, precisamente por su carácter «visual y ameno». Antes de iniciar el ascenso por los 104 escalones de piedra en espiral —que a menudo se confunden con los 109 del campanario—, ofrece una breve introducción centrada en algunos elementos destacados del interior: el retablo de la Virgen, las marcas de cantero, el origen románico del edificio o detalles del cimborrio.

Durante el recorrido, los visitantes acceden a tres terrazas distintas que permiten contemplar la arquitectura desde una perspectiva poco común. «La subida se realiza por el lado sur y el descenso por el norte, lo que proporciona una visión completa del conjunto», explica Osorio.

María Gómez y su hijo Juan, madrileños con raíces en Valdeorras, visitaban por primera vez la capital. «Nos ha sorprendido todo. Es un sitio excepcional y la guía ha sido magnífica. Nos habló de la importancia del trabajo de cantería y nos dio nociones muy interesantes», destacaba ella. Su hijo añadía: «No me esperaba que fuera una ciudad tan bonita ni con tanto que contar. No solo en la catedral, sino en todo su patrimonio. Ourense está muy poco conocida y bastante infravalorada.»

La temperatura no fue un problema ni para ellos ni para José y Nieves, un matrimonio de Albacete afincado también en Madrid. «Teníamos un fin de semana libre y no sabíamos qué hacer, así que aprovechamos que el AVE nos deja en dos horas para conocer Ourense, de la que no sabíamos nada», contaban. Eligieron la visita a los tejados por el atractivo de ver la ciudad desde las alturas, y también por el horario: «Lo bastante temprano para no madrugar, pero sin pasar calor.» Aunque, acostumbrados al verano madrileño, admiten que «aquí por la noche refresca, y se agradece».

Pese a que el grupo era mayoritariamente madrileño, también había representación de otras provincias. Julián Tejerina y Paqui Álvarez llegaron desde León: «Yo colaboro con la catedral de León y he subido muchas veces a su torre, que es más alta que la de Ourense. Son catedrales distintas, no se pueden comparar», apuntaba Tejerina. Aunque no pudieron realizar completa la visita guiada a las cubiertas por el cambio de horario, aprovecharon para recorrer el casco histórico y visitar As Burgas. «Ya conocíamos la provincia, pero nunca habíamos parado en la ciudad. Si no nos gustase, no volveríamos. Pero sabemos que nos encanta», añadía Álvarez.

Uno de los momentos más impactantes del recorrido es el paso junto al cimborrio, cuya cercanía impone incluso a quienes ya han visitado el templo. «La gente se queda asombrada al ver lo mucho que impresiona desde aquí arriba», comenta Osorio. También sorprende el aspecto de fortaleza que ofrece la fachada sur, que vista desde las alturas recuerda más a un castillo que a un edificio religioso. «Siempre deja ganas de volver y mirar con otros ojos», concluye la guía.