Pisos a la venta en Ourense con okupa dentro desde 27.000 a 739.000 euros

La problemática de la okupación crece en Ourense, y afecta en especial a calles del casco viejo, O Couto, Mariñamansa, Avenida de Portugal entre otras, y en el último año a concellos de la provincia como Os Blancos, donde llegó a haber según los vecinos, dos viviendas okupadas.

El último dato oficial que aportaba el Ministerio de Interior en 2024, habla de 22 propiedades okupadas en la provincia de Ourense, pero son datos obsoletos no renovados y el número de viviendas real es muy superior, pero se desconoce al no haber denuncia o proceso judicial abierto. De hecho el último informe elaborado por la patronal de empresas inmobiliarias gallegas, cifraba que solo en el primer semestre de 2024, había 1.600 propiedades okupadas ilegalmente en los 313 municipios de Galicia.

Una pequeña parte de los propietarios, acaba poniéndolas a a la venta, con ocupa dentro. El portal inmobiliario líder, idealista.com , computa en su último balance un total de 20 pisos o casas okupadas a la venta en su web en Ourense . Pese a todo, en el caso de esta provincia, el número de las viviendas okupadas que están a la venta representan solo el 0,4 % del total que gestiona esta plataforma web frente al 2,6 % de casas okupadas en toda España que buscan comprador.

Los anuncios que se cuelgan en las webs inmobiliarias resultan chocantes, pues junto con la foto habitual, ubicación y precio, alertan ya en las primeras líneas en letras remarcadas «vivienda okupada ilegalmente». Añaden explicaciones como « Inmueble sin posesión y sin acceso al interior».

Comprar a ciegas

El vendedor informa de que «las fotografías y las características del activo, pueden no ajustarse al estado actual» . Es decir que el futuro comprador debe de tener claro que no podrá saber en qué estado tiene el okupa o inquiokupa la casa que estudia adquirir. Aclarar que el okupa es el que entra ilegalmente en un propiedad privada no habitada y queda a vivir. El inquiokupa es el que entra como inquilino con un contrato legal y un mal día deja de pagar el alquiler durante meses o años.

En estos momentos entre los pisos o casas okupadas que están a la venta en la ciuda y en distintos municipios de la provincia, hay una gran variedad de precios, que pueden llegar a los 700.000 euros, en este último, obviamente para un gran chalet en la ciudad.

Así, se promociona para la venta en este caso en la web idealista .com, desde viviendas okupadas pero en aparente mal estado de conservación , con precios de 27.500 euros, como la que se vende en Ribela, en Monterrei, hasta un chalé, que es el más caro, por 739.000000 euros en el barrio de San Francisco, en el casco urbano de Ourense.

También hay un piso por 120.000 euros en O Vinteún y hasta un chalet okupado en el concello ourensano de Os Blancos, que como ha ocurrido en zonas del rural, los okupas eligen aprovechando que sus propietarios vienen solo en vacaciones y viven o trabajan en este caso fuera de Galicia.

Desde la patronal inmobiliaria gallega advierte de que «los propietarios afectados por una okupación, jamás deben negociar nada con los okupas como el pago de los suministros del piso para intentar aminorar el impacto económico». Advierten de que aunque sean de buena fe eso hace que los inquilinos ilegales, —sean okupas o inquiokupas— dan pie a los inquilinos ilegales, aleguen que había un contrato verbal de arrendamiento”, indica Fegein.

En Ourense ciudad se han sucedido los problemas y protestas vecinales relacionados con decenas de okupaciones, muchas de edificios en estado de ruina, que han generado incendios en sendos fincas de la avenida de Portugal, y en los números 5 y 6 de la calle Reza que, en este último caso generaron daños a edificios colindantes.

También se complicó en su días el inicio de la reforma de la plaza de As Burgas y el derribo de la estación de buses de O Pino, al haber okupas.

El «truco de la pizza», uno de los más usados para demostrar arraigo en la vivienda

Hay diferentes argucias entre los sin techo que tratande buscar una vivienda vacía, la mayoría infraviviendas. Una de estas personas que ejerce la mendicidad en el casco histórico de la ciudad, y que se queja de que está durmiendo en el portal de un edificio oficial, al no tener donde vivir, y okupa habitual «por necesidad, pues no puedo pagar un alquiler », explica, asegura que tienen controlados todos los edificios vacíos, en especial de la zona vieja. «Es complicado entrar, pero si lo consigues pides una pizza y puedes demostrar arraigo» comenta. Es una técnica habitual conocida en el ámbito de la okupación como «el truco de la pizza» , y muy común. Hacen pedido de comida, a la casa okupada, piden factura y eso queda registrado para demostrar residencia. Si bien no evitan el desalojo final si puede retrasar algo el proceso.