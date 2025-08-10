Ourense mantiene el pulso hídrico: los embalses por encima de la media pese a la ola de calor

Ni el tímido alivio de las noches hace frente, la ola de calor más prolongada del verano no da tregua en Ourense. Aunque inicialmente estaba previsto que remitiese este sábado, la AEMET prolonga el aviso por temperaturas extremas al menos hasta el miércoles, manteniendo a la provincia bajo condiciones de riesgo alto por calor y con una meteorología completamente estanca. El termómetro sigue implacable, pero, por el momento, también se mantiene el nivel de la reserva hídrica.

Según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), correspondientes al 3 de agosto, los embalses gallegos de la demarcación – de la que Ourense es parte esencial – se encuentran al 78,57 % de su capacidad total. Aun así, el volumen embalsado ha descendido un 1,01 % en apenas una semana, y ya es un 3,36 % inferior al registrado en las mismas fechas del año pasado, cuando se rozaba el 82 %.

Los caudales

Con todo, la situación no es alarmante: el nivel actual de llenado está 10 puntos por encima de la media histórica para estas fechas, que se sitúa en el 68,48 %. Aunque las cifras son halagüeñas, desde la Confederación advierten que entramos en la fase del año donde la aportación hídrica es mínima y el consumo se mantiene alto, más que en otras fechas, fomentado no solo por el calor, sino por el regreso a casa de aquellos que durante el año viven fuera de la provincia y también por los visitantes.

Así pues, dentro de la previsión está que sigan bajando, pero vigilando de cerca cómo evoluciona el comportamiento de los caudales. De hecho, en los ríos está el dato que puede llegar a preocupar. La situación de los caudales circulantes se sitúa de media un 17,3 % por debajo de su promedio habitual en estas fechas. Es decir, el Miño, el Sil y sus principales afluentes bajan ahora con menos fuerza que otros años por estas fechas. El principal motivo está claro: la falta de precipitaciones sostenida durante los últimos meses.

Las precipitaciones

En lo que va de año hidrológico— que comenzó el 1 de octubre de 2024—, la precipitación media acumulada de la demarcación ha sido de 1.062,5 litros por metro cuadrado, lo que representa un 3 % por debajo de la media histórica «1.091,1 l/m² entre los años 1980/81 y 2017/18», explican desde la Confederación. Pero el contraste con el año pasado es todavía más acusado: en agosto de 2024, el acumulado alcanzaba los 1.516,0 l/m², un 39 % por encima de la media y un 43 % más que ahora. Esa gran reserva de agua fue clave para encarar el año, pero el ritmo actual de aportaciones es bajo.

La última semana ha sido prácticamente estéril en lluvias, con apenas 0,1 litros por metro cuadrado recogidos en el conjunto del territorio gallego de la cuenca. El balance mensual también evidencia la irregularidad del régimen de precipitaciones: octubre, enero y abril se consideraron meses húmedos, pero noviembre, diciembre, febrero, junio y julio fueron notablemente secos, lo que ha impedido una recarga estable de acuíferos y ha forzado un descenso progresivo de los caudales.

En este contexto general, los datos de los principales embalses de la provincia invitan a la tranquilidad. Velle se encuentra al 80,47% de su capacidad, mientras que el año pasado a estas alturas contenía el 76,9%. También en el Miño, Castrelo está al 81,40% —84,54% en 2024— y Frieira al 85,02% frente al 84,72% del agosto pasado. Otro ejemplo está en el río Camba, el embalse de Portas se sitúa en el 86,80% , tres puntos más que el año pasado con 83,52% . Los niveles más bajos se localizan en la presa de Cenza con un 57,52% ante 65,54% en 2024..

Sin alerta, pero moderación

Avalados por los buenos datos de los embalses, desde la Confederación Hidrográfica Miño Sil, aseveran que «no se prevén problemas a corto plazo» y tampoco cortes de suministro, pero recuerdan que «el agua es un recurso finito» y piden sentido común a la hora de emplearla. «Es necesario hacer un uso sostenible y responsable de este recurso, en cualquier momento del año, pero ahora, aún más», apuntan.

Para muestra, Xunqueira de Ambía, el concello emitió ayer un comunicado pidiendo «consciencia» a sus vecinos por notar «un consumo abusivo». «El uso del agua será exclusivo para servicio doméstico», dicta el bando en el que el regidor municipal, José Luis Gavilanes, solicita la colaboración ciudadana para «evitar cortes en el suministro».

En Galicia-Costa, prealerta, en la provincia sin restricciones

Mientras que la provincia de Ourense mantiene por ahora una situación de normalidad en materia hídrica, en la demarcación de Galicia-Costa la Xunta ya activó la situación de prealerta por escasez moderada de agua en varias zonas del litoral.

Un total de 20 municipios —entre ellos Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Muxía o A Estrada— deberán restringir actividades como el llenado de piscinas, el riego con agua potable o el baldeo de calles, tras el descenso acusado de caudales desde mediados de julio. En zonas como Baiona, también se aplicarán medidas de vigilancia intensiva, aunque sin declaración formal de prealerta.

Pese a que la ocupación de los embalses en Galicia-Costa es algo superior (84,32 %), la combinación de menos aportes fluviales y un aumento poblacional notable en verano ha llevado a activar el protocolo preventivo, que incluye también campañas de concienciación ciudadana sobre el uso responsable del recurso.

En cambio, en Ourense, aunque los caudales circulantes están un 17,3 % por debajo del promedio histórico, la reserva embalsada sigue por encima de la media para esta época del año. Aun así, los técnicos advierten que la falta total de lluvias en agosto y la ola de calor prolongada son retos ante los que es necesario hacer un correcto uso del agua, sin abusos.