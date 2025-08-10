El «Folión de Castrexo» regresa a Celanova tras trece años de parón

Celebrar una fiesta en verano siempre es una alegría para los vecinos, quienes se implican sin medida y aportan todo lo que esté en su mano para llevarlas a cabo. Si esto resulta algo inevitable por parte de los habitantes de la provincia de Ourense, ¿qué decir de la implicaciónde los vecinos de Celanova que recuperan su «Folión Castrexo» tras 12 años?

Maite, Manuela yMaruxa. | Roi Cruz

Este sábado se estimó la participación de los vecinos en 600 personas repartidas hasta en veintiocho clanes diferentes a los que hubo que sumar la presencia de quienes fueron a admirar esta fiesta y su recreación histórica tan importante.

Romanos y castrenses conviviendo. | FRoi Cruz

Manuela, Maite y Maruxa, tres amigas y miembros del clan «Brigantinos», están encantadas con que se haya recuperado esta fiesta. «El verano pasado, nosotras nos vestimos de clan para pedir la vuelta de las fiestas», contó orgullosa Maruxa.

Explican que Castromao fue el último reducto castrense que quedó en el país y que por ello es tan importante, «ya que al final los romanos cedieron e hicieron un pacto de no agresión con los clanes que habitaban allí». «Aquí en Celanova hay una réplica del pacto, el original está en el museo arqueológico de Ourense», señalan.

Pero no solo esta historia es importante, también lo es la actual. Y es que en doce años, pasan muchas cosas. «Después de muchos años, los bebés que había de aquellas pues ahora viene a ser los castrexos, y los chavales que eran de aquellas ahora son papás y vienen con sus hijos», explica Maruxa. «Mi hija tenía 5 meses y ahora vienen con su novio», añade Maite.

Lucía y Alba, en cambio, son novatas en esta fiesta ya que cuentan que es su primera edición y están «muy contentas y emocionadas»de poder participar este año, ya que, aunque estuvieron de pequeñas, admiten que no se acuerdan, pero no quieren que esta fiesta se pierda.

Programa

La jornada de este sábado dio comienzo con la batucada de Vilatuke, seguidamente los clanes iban llegando para reunirse y ofrecer una tamborada.

Poco a poco, cientos de personas iban llegando a Castromao para recrear ese pacto de no agresión en el que los romanos ofrecían trigo y vino a los castrenses, entre otros. Una vez recreado este hito histórico, los asistentes bailaron, comieron juntos en el castro y hasta tuvieron una sesión de siesta allí mismo para poder recuperar fuerzas y continuar con todas las actividades del día.

A lo largo de la tarde, pese a las altas temperaturas, continuó la gran afluencia de quienes, en parte, participaron en unas olimpiadas castrenses y otros simplemente disfrutaron del ambiente y del bar ambulante de Justo y Pili.

Al bajar de Castromao, la batucada Trifulka animó las calles de la villa y tras la cena, los vecinos y allegados pudieron participar en su «III Festival de Lembranza Ibérica, al que siguió la entrega de premios de los clanes y finalmente el concierto de Ailá y Ruxe Ruxe como colofón final.