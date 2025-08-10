BravasFest: cuando ellas conquistaron el escenario

Pese a que sentó sus precedentes antes la música electrónica, tal y como la conocemos a día de hoy, empieza a ver la luz en torno a la década de los años 80. Momento en el que se popularizan las cajas de ritmo, como la Roland TR-808 o la TR-909, cuyo uso derivó en los primeros temas de house, techno o electro; estilos que no pueden estar más en boga a día de hoy, sonando desde en pequeños locales a grandes festivales, imponiéndose en nuestra sociedad tras más de cuatro décadas de historia. Sin embargo, pese a la popularidad y rentabilidad económica que han adquirido esta industria musical, la presencia de mujeres DJs en el panorama sigue siendo ínfima.

El último estudio realizado por Spotify y la asociación MiM (Mujeres en la Industria Musical, año 2022) reveló que solo el 6% de los DJs son mujeres y que su participación en festivales como artistas principales menos del 20%. Lo mismo sucede en los rankings, el año pasado, el ranking de DJ Mag – considerada revista de referencia de música electrónica – elaboró una lista de los 100 mejores DJs del mundo y solamente 14 eran mujeres, de las cuales solo una se coló en el «top ten».

Resulta evidente una vez se repasan los datos que el panorama actual debe virar en busca de una mayor visibilidad para aquellas mujeres portadoras de talento pero que pasan más desapercibidas.

De este modo surgió el Bravas Fest, el primer festival de música electrónica de Xinzo de Limia, que se celebró en la jornada de este sábado y, organizado por el colectivo Lethx Sound, originario de la misma villa, con la colaboración del concello de Xinzo de Limia, contó únicamente con la representación de artistas femeninas.

Así, el parque do Toural acogió a partir de las 20.00 horas en un escenario en formato 360º las actuaciones de Shivas, La Vera Notte, Irene Castro, Eyra e Iria hasta las 03.00 horas. Cinco mujeres que, pese a ser originarias de Galicia –a excepción de Shivas, que viene del vecino Portugal– llegaron desde diferentes puntos dispuestas a conquistar el escenario y reivindicar la necesidad de una mayor presencia femenina en la industria.

Apoyo mutuo

La Vera Notte es una artista que proviene de Val Miñor, pincha schranz, hardgroove y techno. Vera aclara que no se siente opacada ante los hombres y que, de hecho, muchos le ayudaron cuando empezó a pinchar hace ya tres años, sin embargo recalca la importancia que tienen estos festivales ya que «dar visibilidad a las mujeres y apoyarnos entre nosotras es fundamental para el crecimiento en la escena».

La Vera Notte / Cedida

Iria es limiana de nacimiento, aunque actualmente reside en Madrid. y sus estilo se mueve entre el deep house, house y minimal. Esta DJ se muestra muy agradecida con el colectivo Lethx Sound por contar con ella y poder pinchar en su casa, donde comenzó su pasión. «Me alegra ver que estamos ganando espacio, poco a poco, en los carteles y en la escena en general y que cada una de nosotras formamos parte de un cambio evidente en la dinámica de la industria musical», expresa Iria.

La limiana Iria / Cedida

La lusa Shivas, se muestra igual de emocionada que sus compañeras, ya que para ella esta es su primera gira internacional y admite estar «agradecida» antes de apostillar que «creo que las mujeres están dominando cada vez más la escena electrónica, y me alegro de que tengamos más oportunidades».

Shivas / Cedida

Por su parte, Irene Castro llega con techno y house desde Ferrol y ve determinante que existan este tipo de iniciativas. «Nos permiten ocupar espacios que históricamente nos han sido negados», afirma, «nos dan visibilidad, nos conectan entre nosotras y nos permiten mostrar nuestro trabajo. Es una forma de equilibrar la balanza y demostrar que el talento no tiene género. Estos espacios no deberían ser la excepción, pero mientras lo sigan siendo, son necesarios».

Irene Castro / Cedida

Lethx Sound

Las DJ’s tienen muy presente que triunfar en la escena musical para las mujeres es algo complicado. Pero que también lo es para los pequeños colectivos culturales que apuestan por el rural gallego y no solo por las grandes ciudades como es el caso de Lethx Sound.

El colectivo nació en Xinzo de Limia y junto con la directiva de la villa organizan y ponderan otros proyectos, sobre todo musicales, como fue este BravasFest, con una primera edición que busca ser la antesala de un festival que, adelantan, organizarán de cara al próximo 8M.

Así lo expresa Cristian Blanco, presidente del colectivo, quien enfatiza que «creemos dentro de lo que es la electrónica y la música en general, que es uno de los sectores donde más igualdad puede haber, pero podemos hacerlo aún más. La música une, lo es todo para mucha gente o les ayuda a salir de su día a día siendo una vía de escape. Así que nosotros pretendemos luchar aún más, si cabe, por los derechos de las mujeres», reclama para, después, hacerse a un lado ya que «lo importante son ellas».

El público bailó, vitoreó y aplaudió como nunca a estas «bravas» mujeres tras su gran debut y dejar bien claro que música y el feminismo van de la mano. Que los tiempos han cambiado y lo harán aún más dado todo el camino que queda por recorrer mientras ellas, no solo brillan con luz propia, sino que se harán oír y cada vez, será más alto.

La Boca del Lobo, ourensana y en femenino

Paula, conocida por su nombre artístico Eyra, es la dueña del local de ocio nocturno La Boca del Lobo. En plena zona de los vinos de Ourense, esta mujer lleva 12 años dirigiendo este espacio que para ella es mucho más que su negocio. «Es mi casa, mi escenario, donde conecto con la gente», apunta. Desde hace año y medio comenzó a definirse como DJ entre los estilos de house, techno peak time, hardgroove y hard techno, después de ver pinchar a sus invitados en este espacio, que durante sus primeros años fue el único local que había en la ciudad de Ourense donde se podía escuchar música electrónica. Si bien es verdad que, reconoce, muchas veces los estilos de música no casan con el ambiente que busca, «en 12 años solo han venido 4 chicas DJ sin contarme a mí», declara.

Eyra / Cedida

Otro dato demoledor en el panorama ourensano para las mujeres artistas. Sin embargo, Paula se muestra optimista puesto que el festival fue una oportunidad para «colaborar entre todas y romper estereotipos». «Poder compartir mi música y mi pasión en un espacio que celebra a las mujeres en la música electrónica. Quiero que el público sienta la energía, la fuerza y la libertad que la música puede ofrecer. Mi objetivo es inspirar a todos a sentirse conectados, y demostrar que la música es un lenguaje universal que nos une», afirma Paula.