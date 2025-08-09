Vuelven a reclamar una marquesina para los taxistas

En plena ola de calor el grupo municipal del Partido Popular denunció nuevamente «el abandono» que sufre el colectivo de taxistas que operan en la estación intermodal de la ciudad, donde llevan años reclamando una marquesina que les proteja de las inclemencias meteorológicas. Elemento del que aún no disponen.

Desde el PP insisten en que la solución no requiere una gran inversión, sino voluntad política. Precisamente la Asociación Provincial de Taxistas advirtió hace semanas de posibles paros en días de calor extremo si no se actúa. Por ello, los populares urgen al subdelegado del Gobierno reclamar una respuesta inmediata al Ministerio. «Las obras de la estación van para largo, y no se puede seguir dejando a trabajadores y usuarios a la intemperie», defiende la popular Noelia Pérez.