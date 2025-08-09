Vuelven a reclamar una marquesina para los taxistas
El PP acusa al Gobierno Central de «abandonar» al sector que lleva años solicitando ese refugio
En plena ola de calor el grupo municipal del Partido Popular denunció nuevamente «el abandono» que sufre el colectivo de taxistas que operan en la estación intermodal de la ciudad, donde llevan años reclamando una marquesina que les proteja de las inclemencias meteorológicas. Elemento del que aún no disponen.
Desde el PP insisten en que la solución no requiere una gran inversión, sino voluntad política. Precisamente la Asociación Provincial de Taxistas advirtió hace semanas de posibles paros en días de calor extremo si no se actúa. Por ello, los populares urgen al subdelegado del Gobierno reclamar una respuesta inmediata al Ministerio. «Las obras de la estación van para largo, y no se puede seguir dejando a trabajadores y usuarios a la intemperie», defiende la popular Noelia Pérez.
- Ourense marca el récord térmico de Galicia en la jornada más abrasadora del verano
- Condenado por herir a un policía tras saltarse la cola, el aforo de las termas de Outariz y meterse en el agua
- Dormían en Portugal, cerca de la frontera, y viajaban por Galicia para robar en los polígonos
- La tapa de pulpo de O Carballiño vuelve a batir el récord mundial tras 15 años
- Un ternero muere abatido a tiros en Carballeda de Avia: «Quen disparou buscaba a carne»
- Lactancia materna: el vínculo que nutre y que requiere apoyos «sen prexuízos»
- «O afiador», de Mon Devane, en la lista a mejor mural del mundo
- El BNG alerta del «Prestige de Sarreaus» en la Laguna de Antela