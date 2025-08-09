Ribeiro en Común insta ao Sergas a que cubra a falta de pediatras
O centro de saúde de Ribadavia está sen consulta e a atención é derivada a Ourense
Redacción
Ribeiro en Común insta ao Sergas a cubrir a falta de pediatras na comarca de O Ribeiro. O grupo municipal reclama un reforzo do servizo pediátrico para Ribadavia e para toda a comarca. «Varias nais e pais trasladan a información e a queixa de que a situación é moito máis grave que o que semellaba. Non é xa que non se cubran vacacións ou baixas das pediatras, é moito peor, xa que levamos moito tempo cunha única consulta, e como se pode ver na imaxe de citas do Sergas, esta non cubre os cinco días da semana», afirma o concelleiro Brais Fidalgo. O voceiro de Ribeiro en Común reclama que o alcalde de Ribadavia se posicione «en defensa deste servizo e das familias que ven pechado un servizo tan básico para os seus nenos e nenas». O centro de saúde de Ribadavia, que é PAC de todo o Ribeiro, non ten consulta pediátrica, o que provoca que se derive a atención ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
Ribeiro en Común advirte dos «prexuízos que ocasiona ás familias e os seus nenos a ausencia de pediatras e pide que se cubran as vacacións lexítimas do personal médico». O partido da oposición lembra que, en agosto do ano pasado, en decembro 2022 e en xaneiro do 2024, «xa sucedera esta situación, deixando ao Ribeiro sen pediatras. A pesar de reclamar o reforzo do servizo, a carencia repítese.
