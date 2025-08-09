Récord turístico na Ribeira Sacra en xullo
O mes pasado ocupáronse 8.268 prazas diarias, cun 81% de cobertura, fronte ás 6.432 de xullo de 2024 | Agosto comeza cun 87% de reservas
Redacción
A Ribeira Sacra, máis preto de ser declarada Patrimonio da Humanidade, ofrece paisaxe, románico, natureza, viño e agua nun espazo emblemático do interior das provincias de Lugo e Ourense. A atracción de viaxeiros ao destino sobe cada tempada. Segundo as estatísticas do Consorcio de Turismo, «cos datos recollidos ata o de agora constatamos que Ribeira Sacra continúa a bater récords de ocupación ano tras ano. Atopámonos ante os datos de ocupación para este mes máis altos dende que temos rexistros, con 8.268 prazas diarias ocupadas, fronte ás 6.432 de xullo 2024», di a xerente, Alexandra Seara.
A ocupación superou en máis dun 20% as previsións que os responsables dos establecementos manexaban a finais de xuño, o que supón un incremento diario de arredor de 2.000 prazas máis ocupadas. Como é habitual na tempada alta, a diferenza de ocupación entre os días laborais e fins de semana foi pouco significativa, pero nos sábados e domingos acadou uns niveis do 91%.
«Todo indica que este mes de agosto volverá superar todas as marcas de ocupación, xa que nestes intres os establecementos xa contan cun 87% de reservas para o que adoita ser o mes con maior demanda do ano», di Seara. «Todo apunta a que a ponte estatal do 15 de agosto será o momento de maior demanda turística, cunha ocupación prevista do 94%».
