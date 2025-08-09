Primera visita de las futuras madres al nuevo paritorio de Ourense: «Notamos carencias»

El primer miércoles de cada mes, las futuras madres y sus acompañantes pueden visitar las instalaciones del área de partos en el hospital de Ourense. Es una iniciativa que mantienen desde hace años las matronas, para que las embarazadas conozcan de antemano el lugar en el que serán atendidas y darán la bienvenida a sus hijos. El objetivo es eliminar elementos de incertidumbre y que comprueben cómo será el espacio al que deberán acudir. Está demostrado que un entorno tranquilo beneficia el parto. Visualizar el lugar donde se desarrollará el proceso resulta positivo para la preparación. Este pasado 6 de agosto, la visita contaba con un aliciente diferente y así se evidenció, con una gran afluencia. Tras el traslado en bloque de los servicios materno-infantiles desde el vetusto edificio a la primera y cuarta plantas del Cristal, y tras la polémica por las instalaciones provisionales del paritorio, la expectación era máxima: acudieron medio centenar de personas, más de una veintena de parejas. Fue necesario dividir a los asistentes en cuatro grupos más reducidos para facilitar el recorrido por las nuevas instalaciones, incluida la unidad de uso transitorio para los partos, que está una zona compartida con el área de Cirugía Mayor Ambulatoria. Acompañadas por el personal pudieron ver el paritorio, la nueva zona de ingresos y la ubicación actual de las urgencias obstétricas. Después, los profesionales dieron una charla informativa, habitual en los días de visita, para orientar a embarazadas y acompañantes.

El paritorio temporal, que podría estar un año en servicio —un periodo en el que el CHUO registra más de un millar de nacimientos—, entró en funcionamiento el 30 de julio. El área sanitaria de Ourense cree que las instalaciones son mejores que las del viejo Materno y que la calidad asistencial y derechos básicos como la privacidad están garantizados. Hay colectivos que difieren, y varias madres expresan su preocupación tras conocer las dependencias.

«Que estés en el despertar con tu bebé y pasen por delante con una mujer para una cesárea urgente, porque algo va mal, no es agradable para ninguna»

«Las salas de dilatación ya no son un zulo sin ventanas, pero cinco salas y una sola ducha, y tener que compartirla o esperar media hora o una hora...», introduce una de las embarazadas que asistió, con 37 semanas de gestación.

«Varias mamás hablábamos de que no estaba tan mal como parecía al principio, pero sí notamos carencias», como la única ducha compartida, la falta de una bañera de partos, clave para aliviar el dolo y facilitar el proceso natural, así como la falta «notable» de intimidad que detectaron varias visitantes.

«Entre cama y cama, no sé si cabrán las cunas»

«Que estés en el despertar con tu bebé y pasen por delante con una mujer para una cesárea urgente, porque algo va mal, no es agradable para ninguna», indica esta mujer. En ese lugar, sin ventanas, las madres y sus bebés pasan dos o cuatro horas, según hayan experimentado un parto natural o una cesárea. Las habitaciones de ingresos para las madres tras el parto son pequeñas, cree esta mujer. «Entre cama y cama, no sé si cabrán las cunas», duda.

Esta ourensana comparte una impresión de las matronas sobre la falta de recursos para el alivio no farmacológico del dolor mediante agua caliente. «Creen que se acabarán poniendo más epidurales, al no haber bañera, y porque la única ducha habrá que compartirla».

«Hai moitas familias preocupadas, e conforme ían vendo, indignadas coa situación», asegura el colectivo Arrolos de Teta sobre la impresión mayoritaria de la visita. La asociación estuvo representada en esa sesión, así como también otro grupo activista: O parto é noso. «Había xente moi indignada».

Dos salas de dilatación contiguas en el paritorio provisional, justo antes del traslado, a finales de julio. / I. OSORIO

La entrada al paritorio está separada por un estor de la sala de espera de Cirugía Mayor Ambulatoria. En Arrolos cuestionan que en la sala para el control de la actividad fetal con los monitores hay cortinas para dividir los boxes. El cuarto habilitado como sala de lactancia no está climatizado, critican. Y no es posible apagar motu proprio las luces en la dilatación, algo que confirman trabajadoras.

«Mentres non se estea en parto activo, moitas mulleres terán que agardar nas habitacións de maternidade, e tralo parto son levadas xunto coas súas criaturas ao corredor de espertar», dice Arrolos de Teta sobre uno de los puntos controvertidos del paritorio. Ante esa escasa intimidad en la zona, Arrolos dice que «están planeando —seica non entrou no plan dos 4 meses e 2,78 millóns de euros— instalar un riel e unha cortina diante das camas das nais para garantir a privacidade e protexer as mulleres vulnerables en situacións comprometidas, como o pel con pel coas crías ou unha emerxencia que as leve a quirófano».

Sobre la planta de hospitalización, el colectivo llama la atención de que hay un baño compartido cada dos habitaciones, y la vista de algunos cuartos es al ladrillo del nuevo edificio del CHUO, en obras.