Piñatas y rancheras para honrar a México desde Avión

Avión volvió a vestirse de fiesta este viernes para rendir tributo a uno de sus vínculos más profundos: el que une desde hace décadas a su gente con México. La localidad celebró una nueva edición de su Fiesta Mexicana, la primera tras el fallecimiento del empresario Olegario Vázquez Raña, y lo hizo como siempre: con sabor, música y emoción.

Desde media tarde, el aroma a tacos, carnitas y postres típicos del país azteca impregnó el ambiente gracias a los cinco puestos instalados por restaurantes mexicanos de distintos puntos de Galicia. Horas más tarde, evitando las centrales del día por la ola de calor, los más pequeños tomaron el relevo con hinchables y actividades gratuitas, incluyendo las esperadas piñatas, elaboradas a mano por los mayores del centro Alvetus, que fueron destrozadas entre risas y confeti.

Todo ello, con banda sonora en directo a cargo de dos agrupaciones de mariachis que llenaron la jornada de rancheras y sonidos tradicionales.

El alcalde, Antonio Montero, animó a seguir celebrando esta relación «tan estrecha» con México y a disfrutar de todo lo que Avión ofrece en verano, en una jornada marcada por los climas tropicales, más propios del país azteca que de la sierra de O Ribeiro, que dejó, como todos los años, imágenes de reencuentros.