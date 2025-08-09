O PSdeG critica que a Xunta non dedica «un só euro» a Ourense do fondo de compensación
Redacción
Ourense
«Resulta escandaloso que a Xunta de Galicia esté a deixar a Ourense fóra do Fondo de Compensación Territorial, o principal instrumento estatal para corrixir os desequilibrios territoriais, segundo amosan os datos do Consello de Contas”, lamenta a deputada do PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta. Os socialistas denuncian que a administración galega non dedica «un só euro» desas partidas á provincia «que máis o necesita». Ourense «non pode seguir sendo discriminada. O rural galego non pode seguir sendo abandonado», afirma o PSdeG.
