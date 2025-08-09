Los niños saharauis conocen las instituciones de Ourense

Parte del grupo de niños saharauis que llegaron a Galicia el pasado 8 de julio dentro de la iniciativa «Veranos de paz» acudieron este viernes a conocer las instalaciones del Pazo Provincial, sede de la Diputación de Ourense, donde los recibió Rosendo Fernández, responsable de Representación Institucional, y también estuvieron presentes en la casa del Concello, con el alcalde Gonzalo Perez Jácome y los concejales Armando Ojea y Tamara Silva. Los niños, de entre 10 y 11 años, pudieron aprender cómo funcionan las instituciones de la mano de quienes mejor las conocen.

Un grupo acudió al Concello de Ourense. | FdV

Si bien es cierto que el idioma aún es complicado para muchos de ellos, se mostraron contentos de pasar una jornada diferente y poder ver desde el interior las instalaciones de las administraciones.

Rosendo Fernández subrayó la importancia que tienen las instituciones, así como la relevancia de acercarlas a los niños desde el principio para que comprendan mejor su funcionamiento. Aprovechando que estaban varias de las familias de acogida, el diputado se dirigió a sus miembros allí presentes para darles las gracias y alabar que sigan dentro de este programa de acogida un verano más.

Otro punto importante que también mencionó al dirigirse a los padres fue el de la salud. «Yo como médico, sé lo que es la incertidumbre. Comprendo perfectamente a los padres y cómo lo sufren», expresó Rosendo Fernández,

Juan José Montero, uno de los progenitores, explicó que es uno de los puntos más relevantes de la iniciativa «Veranos de paz», pero que hay que tener paciencia y a veces es complicado. «Llegan con arena en los oídos», dice este padre de acogida. «El Sergas a veces no es suficiente, el problema se produce cuando necesitan a un especialista», aclara Juan José.

La asociación SOGAP (Solidaridad Gallega con el Pueblo Saharaui), quienes llevan a cabo este programa, llevan a los niños a un chequeo médico según llegan.

«Muchos vienen con parásitos intestinales», detalla Paco Cabilhas desde SOGAP, «lombrices, piojos, y casos de desnutrición».

También se vacunan tras pasar por el chequeo y narran que lo que más precisan es el dentista y a menudo gafas, que junto con los medicamentos es lo único que Sergas no cubre en su seguro médico.

Paco dice que este año no, pero que en otros anteriores alguno de los niños se tuvo que operar y en algunos casos, si es grave, deben permanecer en España más tiempo, ya que deben curarse y hacerlo en buenas condiciones como se merecen todos los niños, sean de donde sean.