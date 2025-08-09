Monterrei brinda por su Feira do Viño con 19 bodegas, música y sabor local

Monterrei vuelve a ser protagonista este fin de semana con la celebración de la XVIII Feira do Viño, que arrancó este viernes en la plaza de la Alameda de Verín y se prolongará hasta el domingo. Un evento que año tras año atrae a miles de vecinos, turistas y amantes del vino, y que en esta edición reúne a 19 de las 29 bodegas inscritas en la Denominación de Origen Monterrei.

Desde ayer y durante dos jornadas más, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de vinos con variedades destacadas como mencía, godello o treixadura, en las que cada copa tendrá un precio de dos euros. Además, la organización ha incorporado un sistema de pago cashless a través de pulseras recargables para facilitar las compras.

Pero la Feira do Viño es mucho más que vino. La oferta cultural y gastronómica es extensa y pensada para todos los públicos. Entre las actividades más destacadas figuran catas especializadas como la este mediodía, «Monterrei, sorbos de historia e historia», a cargo de Juanjo Figueroa, presidente de la Asociación Galega de Sumilleres. También esta noche tendrá lugar la armonía de vinos y gastronomía con la chef gallega del año 2024, Begoña Vázquez, y destacados expertos en la materia.

Para los amantes de la música, la plaza García Barbón acogerá tres conciertos que prometen animar las noches del fin de semana. Ayer, Guadi Galego abrió el ciclo con su repertorio de música gallega contemporánea; hoy es el turno de Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre, y mañana cerrará Mondra, un joven referente de la escena musical gallega.

«Motor de crecimiento»

Además, la gastronomía local estará presente con un mayor número de puestos que en años anteriores, donde se podrá degustar desde productos artesanales como quesos o embutidos, hasta dulces y especialidades como pulpo o waffles. Finalmente, los más pequeños tampoco quedan olvidados, con juegos infantiles populares programados para las tardes tanto de hoy como de mañana, completando así una feria pensada para toda la familia.

En la inauguración, ayer, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó el papel fundamental de la viticultura en la creación de empleo, la dinamización rural y el impulso al turismo, subrayando que la producción de vino es «un motor de crecimiento sostenible que fortalece la economía gallega y mantiene viva una tradición milenaria». Además, aprovechó para reconocer la labor del Consello Regulador de Monterrei a lo largo de sus más de tres décadas. Todo ello acompañada del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, que fue nombrado confrade de la Confraría dos Viños de Monterrei .