Medio Ambiente confirma la presencia de hidrocarburos en la laguna de Antela

Agentes Facultativos Ambientales del Distrito XV de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, acudieron hasta el concello de Sarreaus para realizar una inspección de la laguna de Antela, en concreto en una antigua explotación de áridos en el humedal, actualmente sin actividad.

Durante la visita, los agentes constataron la presencia de una antigua draga fuera de servicio, semihundida, y detectaron pequeñas manchas que, «visual y olfativamente, parecen restos de hidrocarburos» en la laguna. A pesar de estos indicios, la inspección, aseguran, no indicó un riesgo grave para la flora ni la fauna del ecosistema, y no se localizaron ejemplares afectados.

Desde la Consellería informan que se continuará con un seguimiento ambiental en los próximos días para determinar el origen exacto de estas manchas y confirmar la inexistencia de afección ambiental. Además, anunciaron que iniciarán las gestiones oportunas para que los propietarios retiren a la mayor brevedad posible los restos de la draga.

La inspección llega después de las denuncias del Bloque Nacionalista Galego, que antes de ayer alertó del grave deterioro ambiental en la laguna de Antela, responsabilizando tanto a la Xunta como al Concello de Sarreaus por el abandono de la situación desde hace más de veinte años. El portavoz local del BNG, Agustín Martínez, destacó que el barco, con más de 5.000 litros de gasoil, sigue filtrando contaminantes sin control, y denunció la « inacción administrativa» pese al reconocimiento del problema por parte del gobierno municipal.

Los representantes del BNG, que incluyen a la diputada autonómica Sonia Vidal y al portavoz provincial Bernardo Varela, compararon el estado de la laguna con el «Prestige de Sarreaus» y reclamaron la retirada inmediata de la embarcación, la descontaminación y la restauración del entorno, así como la depuración de responsabilidades.