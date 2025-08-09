Maceda ten orzamento tras 3 anos de contas prorrogadas

Maceda aprobou este xoves nun pleno extraordinario os orzamentos para 2025, poñendo fin a tres anos consecutivos de contas prorrogadas, desde 2022. Neste curso deixaban unha diferenza de 550.000 euros coas necesidades reais. A alcaldesa, Uxía Oviedo, destaca que a aprobación era «moi urxente» para resolver «graves dificultades para pagar aos traballadores do concello» e evitar problemas con provedores.