Maceda ten orzamento tras 3 anos de contas prorrogadas

Maceda aprobou este xoves nun pleno extraordinario os orzamentos para 2025, poñendo fin a tres anos consecutivos de contas prorrogadas, desde 2022. Neste curso deixaban unha diferenza de 550.000 euros coas necesidades reais. A alcaldesa, Uxía Oviedo, destaca que a aprobación era «moi urxente» para resolver «graves dificultades para pagar aos traballadores do concello» e evitar problemas con provedores.

