Detenido un presunto incendiario al que le atribuyen 20 fuegos

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) en Ourense detuvieron a una persona en Celanova como presunto autor de un incendio forestal intencionado registrado el pasado 31 de julio en la parroquia de Amoroce.

El fuego afectó aproximadamente a 0,1 hectáreas de superficie rasa y se originó a partir de tres focos muy próximos entre sí, que según la investigación fueron provocados de manera deliberada. Para la extinción del fuego colaboraron un agente forestal, cuatro brigadas y dos motobombas, logrando controlar rápidamente las llamas.

En el momento de la detención, al individuo le fueron intervenidos varios mecheros y papel que, presumiblemente, iban a ser usados para iniciar las llamas.

Las diligencias instruidas por estos hechos ya fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Celanova. mientras que el detenido fue puesto en libertad en sede policial. El arresto se produjo tras meses de seguimiento por parte de la UPA sobre incendios en esta zona. En concreto, a esta persona, además del incendio del pasado 31 de julio, se le atribuyen otros 20 fuegos, de los cuales 13 ocurrieron en 2024 y 7 en lo que va de 2025, todos ellos en el entorno de Celanova.

Así, la UPA destaca que, durante la actual campaña, se han detenido o investigado a 14 personas presuntamente vinculadas a incendios forestales en Galicia.

Extinguido Vilardevós

Texto general