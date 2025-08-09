El comedor social sirve entre 250 y 300 raciones al día y nota un aumento de personas sin hogar

Mientras la mayoría de los ciudadanos piensa en las vacaciones, en los planes de ocio y en los momentos de disfrute, en los espacios que tienen una menor visibilidad pública, pero que funcionan todos los días, la atención de las personas que sufren una mayor vulnerabilidad continúa. La necesidad no para cuando llega el verano, aunque los meses estivales, que alientan las contrataciones temporales debido al aumento estacional de la demanda en sectores como la hostelería, reducen el número de casos que recurren al comedor social de Ourense, que gestiona Cáritas. El servicio reparte en estas semanas entre 250 y 300 raciones al día. La media por jornada en los meses previos de 2025 se situó entre 350 y 370, con algunos picos de 400.

«En verano las cifras se reducen porque aparecen más oportunidades laborales para estas personas, aunque las condiciones de algunos trabajos sean precarias, temporales, mal remunerados o de economía sumergida y con jornadas parciales. Pero alivian un poco la situación», expone la educadora social Elena Pérez, responsable del comedor social de Ourense.

Hay entre 40 y 50 personas que acuden a las instalaciones y se quedan a comer, y unas 25-30 que lo hacen a primera hora, para desayunar. El resto de usuarios se lleva las raciones en fiambreras, para tener un plato que poner en sus casas, para sí solos o para sus familias, porque los perfiles son variados. «Se ha producido un aumento de servicios a personas sin hogar, en verano notamos un incremento», dice la coordinadora.

El comedor social no es solo un recurso asistencial que cubre la necesidad básica de alimento. También atiende la esfera del cuidado y la higiene. Hay ducha, lavandería y peluquería, así como un espacio de encuentro para las personas que no quieren estar solas en la calle y que disponen, en las instalaciones de Cáritas, de un lugar donde leer, consultar el periódico, tomarse un café y, en estas semanas duras, refugiarse del calor.

«Hay personas que viven solas, familias monomarentales, gente sin hogar, migrantes, españoles... Se dan casi todas las casuísticas y situaciones posibles. Hay personas que cobran prestaciones y otras que están trabajando, pero cuyas condiciones laborales no les permiten independizarse y sufragar los gastos de alimentación»

Desde el mes de enero y hasta este jueves Cáritas había contabilizado a un total de 197 personas distintas que acudieron a desayunar, 340 que se quedaron a comer en las instalaciones, a 126 que utilizaron la ducha y a 93 que llevaron prendas a la lavandería. «Mayoritariamente, se refieren a personas en situación de sinhogarismo, aunque también hay casos de quienes demandan estos servicios porque carecen de suministro de agua o luz», explica Elena Pérez.

Todas las personas que necesitan el comedor son entrevistadas y reciben información sobre trámites, ayudas, cómo iniciar una búsqueda de empleo y qué programas de Cáritas, otras entidades y del sistema público pueden ayudarles a mejorar su situación. Antes de su primera atención en el recurso, las técnicas analizan la documentación de la que disponen los solicitantes del servicio, evalúan cuál es su contexto socioeconómico y toma una decisión sobre el acceso.

La responsable rehúye las etiquetas y los estereotipos. «El comedor engloba todo tipo de situaciones», resume. «Hay personas que viven solas, familias monomarentales, gente sin hogar, migrantes, españoles... Se dan casi todas las casuísticas y situaciones posibles. Hay personas que cobran prestaciones y otras que están trabajando, pero cuyas condiciones laborales no les permiten independizarse y sufragar los gastos de alimentación», enlaza. El precio exagerado de la vivienda, así como otras cuestiones estructurales como las dificultades de acceso a prestaciones debido a la barrera burocrática, suponen factores de vulnerabilidad que, en algunos casos, abocan a los afectados a pedir ayuda para poder comer a diario.

Un grupo de trabajadores y voluntarios del comedor social de Cáritas en Ourense. / IÑAKI OSORIO

«Reconforta mucho, se va una más cansada a casa pero es muy gratificante poder estar con la gente y darle una sonrisa»

El comedor social se nutre del trabajo en equipo de profesionales de distintas disciplinas: una educadora social, una trabajadora social, un equipo contratado para la cocina, la jefa de cocina y compras, así como personal de portería, limpieza y auxiliar educativo. «Me mueve la vocación. El trabajo que hago aquí me realiza. En la ciudad hay necesidad de recursos de atención integral real, que ahora mismo están un poco debilitados. Venir aquí es importante para muchas personas, sobre todo en situación de sinhogarismo, porque reciben porque atención social sin cita, combaten la soledad de la calle y disponen de un recurso todos los días», expresa Elena Pérez.

Además de los perfiles profesionales es esencial la labor altruista de los voluntarios, como Emma Limia, una ourensana de 70 años, que colabora con Cáritas desde 1985. Conoció el antiguo comedor social que había en el patio del Obispado. Trabajan en la cocina, sirven, friegan... «Hacemos de todo», resume esta mujer. Acude 5 horas al día, por vocación y convencimiento. «Reconforta mucho, se va una más cansada a casa pero es muy gratificante poder estar con la gente y darle una sonrisa».

«Hace falta relevo, con un perfil más intergeneracional, porque el habitual es el de personas mayores»

En verano la cifra de voluntarios se reduce, a entre 3 y 5 colaboradores por jornada. Cae la participación debido al periodo de vacaciones y porque algunos voluntarios deben encargarse de mayores o de niños ante la falta de recurso de conciliación. La mayor disponibilidad de tiempo de los jóvenes, por el parón de institutos y universidades, abre una vía para paliar así la necesidad de manos que ayuden, que nunca sobran, confirma Alba Montes, trabajadora social en el comedor y responsable del programa de voluntariado.

«Hace falta relevo, con un perfil más intergeneracional, porque el habitual es el de personas mayores. Es necesario que las más jóvenes vean el voluntariado como una labor importante, e incluso una oportunidad de conocer de cerca la labor para los que quieran dedicarse a profesiones de los ámbitos sociales». Hay iniciativas para plantar la semilla del altruismo entre los jóvenes.

Durante el curso, estudiantes de Bachillerato de Franciscanas y Maristas acuden los fines de semana, acompañados por profesores, para colaborar en el comedor social. También se dan casos de migrantes que quieren devolver de ese modo la ayuda que recibieron a su llegada, en situaciones difíciles. Entre quienes prestan servicio en este recurso básico hay también personas que cumplen penas de trabajos comunitarios. «Algunas de estas personas, tras el proceso, se quedan como voluntarios porque les gusta», completa Montes.

«Recibes más de lo que das»

«Se produce un crecimiento personal muy grande en los voluntarios», observa la técnica. «Para aquellos que están pasando por algún momento de dificultad en su vida esta labor les resulta positiva. Venir aquí los refuerza, porque ven que lo que hacen, cada uno con su disponibilidad, realmente sirve de mucha ayuda a otras personas», valora la especialista.

«Es muy gratificante, recibes más de lo que das», dice como llamamiento Emma. «Es bueno dar de lo que tengas en el corazón».